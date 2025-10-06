Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε με τις επιδόσεις του στο άλμα επί κοντώ μέσα στην αγωνιστική περίοδο που έκλεισε στο φινάλε του Σεπτεμβρίου, να καταταγεί στην 7η θέση του Top 10 των ανδρών αθλητών του στίβου.

Παράλληλα, κατέλαβε τη 14η θέση στο παγκόσμιο ranking του World Athletics, στη λίστα δηλαδή που προσμετρούνται οι καλύτερες σε αγώνες τους μέσα στον τελευταίο χρόνο, ενώ υπολογίζεται και η σημασία της κάθε διοργάνωσης στην οποία συμμετέχουν οι αθλητές.

Εννοείται ότι στην κορυφή βρέθηκε ο φοβερός και τρομερός, αλλά και κολλητός του Μανόλο, Μόντο Ντουπλάντις.





