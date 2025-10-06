Παναθηναϊκός: Λήξη συναγερμού για Ρενάτο Σάντσες, σε δέκα μέρες επιστρέφει

Ο Ρενάτο Σάντσες έγινε αναγκαστική αλλαγή για τον Παναθηναϊκό στην εντός έδρας νίκη (1-0) επί του Ατρομήτου και τη θέση του πήρε ο Τσέριν, ο οποίος πέτυχε και το γκολ του θετικού αποτελέσματος για τους «πράσινους».

Ο Πορτογάλος χαφ υπέστη τράβηγμα και γλίτωσε τη θλάση που θα του έκανε πολύ μεγαλύτερη ζημιά από το πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει τώρα.

Το χρονικό διάστημα της απουσίας του ορίζεται περί τις 10 ημέρες, πράγμα που σημαίνει ότι οριακά θα είναι παρών την Κυριακή, 19 του μηνός, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, για το εκτός έδρας ματς του «τριφυλλιού» με τον Άρη.

