Και επίσημα στη Λάτσιο ο Ταβάρες - Η ανακοίνωση

Παίκτης της Λάτσιο θα είναι για την επόμενη σεζόν ο Πορτογάλος αριστερός μπακ, Νούνο Ταβάρες, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή του δανεισμού από την Άρσεναλ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς

Νούνο Ταβάρες

Ενισχύθηκε στα μετόπισθεν με φόντο το μέλλον η Λάτσιο. Η ομάδα της Ρώμης μετά από αρκετό καιρό διαπραγματεύσεων, ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πορτογάλου αριστερού μπακ Νούνο Ταβάρες με τη μορφή δανεισμού από την Άρσεναλ.

Οι «λατσιάλι» έκαναν δικό τους τον Ίβηρα μπακ για έναν χρόνο διατηρώντας μάλιστα οψιόν υποχρεωτικής αγοράς του παίκτη από τους «κανονιέρηδες» το ποσό της οποίας δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Ο Ταβάρες έγινε το καλοκαίρι του 2021 προερχόμενος από την Μπενφίκα, ωστόσο ποτέ δεν κατάφερε να εγκλιματιστεί στο Λονδίνο με αποτέλεσμα να δοθεί αρχικά δανεικός στη Μαρσέιγ και εν συνεχεία στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

