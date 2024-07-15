Το όνομα του Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ επιστρέφει και πάλι δυναμικά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή εξέλιξη με τον Δανό να μένει ελεύθερος από την Εσπανιόλ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ο οποίος ποτέ δεν είχε βγάλει από το μυαλό του το ενδεχόμενο απόκτησης του, πλέον κινείται και πάλι δυναμικά για να τον κάνει δικό του και να καλύψει έτσι το κενό που υπάρχει στην κορυφή της επίθεσης με έναν παίκτη που θέλει πολύ ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στις επαφές που ήδη υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή του ΠΑΟΚ και του παίκτη, παρουσιάζεται μια διαφορά. Αυτή έχει να κάνει με την διάρκεια του συμβολαίου.

Ο ΠΑΟΚ προσφέρει στον Δανό συμβόλαιο με διάρκεια έναν χρόνο και προοπτική ανανέωσης για ακόμη έναν με ένα συμβόλαιο που θα του αποφέρει δύο εκατομμύρια ετησίως ή ένα κλειστό διετές συμβόλαιο με τα χρήματα του συμβολαίου να πέφτουν στο περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η πλευρά του παίκτη επιθυμεί κλειστό διετές συμβόλαιο με τα χρήματα να ανέρχονται στα δύο εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Φυσικά και οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με την ελπίδα να γεφυρωθεί με κάποιον τρόπο το χάσμα αυτό και να ντυθεί στα χρώματα του ΠΑΟΚ ο Μπρέθγουεϊτ.

