Τέλος εποχής για την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Ο εμβληματικός Σερντάν Σακίρι ανακοίνωσε πως δεν θα αγωνιστεί ξανά με το εθνόσημο, βάζοντας τέλος σε μία σπουδαία διεθνή καριέρα με πολλαπλές συμμετοχές σε μεγάλα τουρνουά και πολλά γκολ.

«Επτά τουρνουά, πολλά γκολ, 14 χρόνια με την εθνική Ελβετίας και αξέχαστες στιγμές. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω την εθνική ομάδα. Μένουν μεγάλες αναμνήσεις και για αυτό λέω σε όλους σας: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», έγραψε συγκεκριμένα ο 32χρονος μεσοεπιθετικός στο «X».

Sieben Turniere, viele Tore, 14 Jahre Schweizer A-Nationalmannschaft und unvergessliche Momente. Es ist Zeit, mich von der Nati zu verabschieden. Tolle Erinnerungen bleiben und dafür sage ich euch allen: DANKE, MERCI, GRAZIE, FALEMINDERIT. 🇨🇭❤️… pic.twitter.com/qT9OoQK79x — Xherdan Shaqiri (@XS_11official) July 15, 2024

Ο Σακίρι αγωνίστηκε για 14 ολόκληρα χρόνια με την εθνική ομάδα, συμμετέχοντας 7 φορές σε μεγάλη διοργάνωση (Μουντιάλ 2010, 2014, 2018, 2022 - Euro 2016, 2020, 2024). Είναι δεύτερος σε εμφανίσεις με την Ελβετία, έχοντας 125, ενώ είναι και τέταρτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, με 32 τέρματα.

