Σενάριο που συνδέει την ΑΕΚ με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι αναπτύχθηκε στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τη «Record», η «Ένωση» εξετάζει την περίπτωση του Νιγηριανού και αυτός αποτελεί έναν από τους στόχους της για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται ανάμεσα στους υποψήφιους για ν’ αποκτήσουν τον 25χρονο άσο, «το όνομα του οποίου είναι δημοφιλές σε κάθε μεταγραφική περίοδο και πέρυσι συνδέθηκε με την Πόρτο».

Ο Ονιεμαέτσι έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2026, την περσινή σεζόν κατέγραψε 26 συμμετοχές (με 1 ασίστ) και συνολικά μετράει 59 αγώνες (με 2 γκολ και 2 ασίστ) με τη φανέλα της Μποαβίστα.

Πηγή: skai.gr

