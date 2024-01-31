Κύπελλο: Πρόκριση... με περίπατο για τον ΠΑΟΚ, 5-0 τον Πανσερραϊκό

Περίπατος... και θέαμα από τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανσερραϊκό. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε με σκορ 5-0 της ομάδας των Σερρών και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση του κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Στο μυαλό των προπονητών:

Με τη γνωστή διάταξη 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ζίβκοβιτς ήταν στην εστία, με τους Μιχαηλίδη και Νάσμπεργκ στα στόπερ, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας ήταν ο Σάστρε και στο αριστερό ο Ράφα Σοάρες. Δίδυμο στη μεσαία γραμμή οι Τσιγγάρας και Σβαμπ, πιο μπροστά τους κινούταν ο Μάρκος Αντόνιο ενώ στο δεξί «φτερό» ήταν ο Ζίβκοβιτς και στο αριστερό ο Κωνσταντέλιας. Μοναδικός προωθημένος στην κορυφή της επίθεσης ο Τζίμας.

Από την άλλη, σύστημα 4-2-3-1 επέλεξε για τον Πανσερραϊκό ο Πάμπλο Γκαρσία. Κάτω από τα δοκάρια ο Κατσίκας, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Ντάνκερλουι, Γκοτζαμανίδη, Πεταυράκη και Πηλέα. Στη μεσαία γραμμή φανέλα βασικού πήραν οι Μορέιρα και Οικονόμου, με τον Μούργο να έχει ρόλο επιτελικού χαφ, ενώ στα δεξιά του κινούταν ο Μασκανάκης και στα αριστερά ο Σοφιανός. Στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Άλεξιτς.

Το ματς:

Με το σκορ (0-4) του πρώτου παιχνιδιού να έχει κρίνει εν πολλοίς την πρόκριση, οι δυο ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας χωρίς το πόδι στο… γκάζι. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 6’ και άνηκε στον Πανσερραϊκό, με τον Σοφιανό να εκμεταλλεύεται το λάθος του Νάσμπεργκ, ωστόσο στη συνέχεια δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ζίβκοβιτς σε δυο περιπτώσεις, με τον Σέρβο να του λέει εντυπωσιακά «όχι».

Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ ανέβασε την έντασή του και προσπαθούσε να βρει τους διαδρόμους στην περιοχή των Σερραίων, με τον Τζίμα να ανοίγει το σκορ στο 20’! Έβγαλε ωραία την μπάλα στα άκρα ο Κωνσταντέλιας, ο Ζίβκοβιτς είδε την κίνηση του Σάστρε που έσπασε στην περιοχή και ο νεαρός Έλληνας επιθετικός με ωραία εκτέλεση με τη μια έκανε το 1-0.

Ο Μούργος προσπάθησε να απειλήσει με απευθείας εκτέλεση, αλλά ο Ζίβκοβιτς μπλόκαρε και στο 26’ οι γηπεδούχοι «διπλασίασαν» τα τέρματα τους! Λάθος από τον Πανσερραϊκό, ο Μιχαηλίδης έγινε κάτοχος την μπάλας και μοίρασε στον Ζίβκοβιτς, που διέσχισε μέτρα με την μπάλα και με πλασέ μέσα από την περιοχή πέτυχε το 2-0.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά στα επόμενα λεπτά, με τις φάσεις να μην μειώνονται στις δυο εστίες. Ο Γκοτζαμανίδης πήρε την κεφαλιά στο 39’ από εκτέλεση φάουλ, όμως, ήταν αρκετά άστοχη και πέρασε άουτ και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρους με τους «ασπρόμαυρους» να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 2-0.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επέμεινε στον ίδιο ρυθμό, σημειώνοντας άλλα τρία και γκολ και διαμορφώνοντας το τελικό 5-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό.

