Καταιγιστικός Ολυμπιακός κατάπιε την αποκαρδιωτική ΑΕΚ. Οι Πειραιώτες διέλυσαν 6-0 την Ένωση στο «Γ. Καραϊσκάκης» και εξασφάλισαν ουσιαστικά από τώρα θέση στον τελικό του Κυπέλλου.

Δύο γκολ πέτυχε ο κορυφαίος του γηπέδου Όρτα (9’, 19’), που είχε και ασίστ, άλλα τόσα ο Γιάρεμτσουκ (22’, 54’), που μοίρασε και ασίστ, από ένα Πάλμα (47’) και Ελ Κααμπί (78’) στο «ερυθρόλευκο» πάρτι. Παράπονα των «κιτρινόμαυρων» στο 3-0 για το ακυρωθέν γκολ (30') του Ελίασον για offside.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε βαρβάτο λίφτινγκ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Πασχαλάκης ήταν στο τέρμα, έχοντας δύο αριστεροπόδαρα στόπερ μπροστά του (Κάρμο και Πιρόλα), με τους Κοστίνια και Μπρούνο να είναι τα μπακ. Στα χαφ Γκαρθία και Έσε, με τον Όρτα σε δημιουργικό ρόλο, ενώ Ροντινέι και Πάλμα στα «φτερά», με τον Γιάρεμτσουκ να κινείται στην κορυφή.

Με 4-3-3 η ΑΕΚ και λιγότερες αλλαγές. Στο τέρμα ο Στρακόσα, Μουκουντί και Βίντα στα στόπερ, με τους Ρότα και Χατζισαφί στα μπακ. Στα χαφ Σιμάνσκι και Περέιρα, με τον Πινέδα πιο μπροστά, ενώ Ελίασον και Λαμέλα ήταν στα «φτερά», με τον Πιερό να κινείται στην κορυφή.

Το ματς

Λένε ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και αν ισχύει αυτό, ο Ολυμπιακός που έκανε σημαντικό βήμα για να πετύχει τον στόχο του. Αφού έγινε αφεντικό της αναμέτρησης από νωρίς. Η πρώτη τελική άνηκε στην ΑΕΚ, με τον Χατζισαφί να κάνει πολύ άστοχο σουτ έξω από την περιοχή.

Η πρώτη προσπάθεια του Ολυμπιακού καταγράφεται στο 6’, αλλά πρόκειται για ως μη γενόμενη φάση, με τον Γκαρθία να βρίσκει κάθετα τον Γιάρεμτσουκ που ήταν εκτεθειμένος, ενώ αστόχησε ο Ουκρανός.

Στο 9’ έγινε το 1-0. Ο Πάλμα έφυγε με τρομερή ταχύτητα από τα αριστερά και γύρισε για τον Όρτα που εκτέλεσε με τακουνάκι, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Στρακόσα. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει και δύο λεπτά μετά, είχε ημιτελή επίθεση. Ο Ελίασον σέντραρε και ο Πινέδα που ήταν στο ύψος του πέναλτι έκανε κακό κοντρόλ, με την άμυνα των Πειραιωτών να διώχνει. Στο 14’ ο Γιάρεμτσουκ έφυγε ξανά κάθετα, δίχως να είναι οφσάιντ αυτήν τη φορά, αλλά ο Μουκουντί διάβασε τη φάση και έκοψε.

Στο 18’ ο Ουκρανός σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία για να γίνει το 2-0. Όχι μόνο επειδή δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά διότι δεν γύρισε στον μόνο Πάλμα για να σκοράρει αυτός. Αμέσως μετά οι Πειραιώτες σημείωσαν 2ο τέρμα. Ο Μουκουντί έκανε «τσαφ» στο γύρισμα του Χατζισαφί, με τον Γιάρεμτσουκ να παίρνει και να σερβίρει στον Όρτα που σκόραρε από κοντά στο 19’.

Με τη φόρα που είχε πάρει ο Ολυμπιακός έκανε και το 3-0. Ο Πάλμα με τακουνάκι βρίσκει τον Όρτα που έφυγε από τα αριστερά και… σέρβιρε στον Γιάρεμτσουκ που εκτέλεσε από κοντά.

Η πρώτη αντίδραση της ΑΕΚ μετά τον «ερυθρόλευκο»… χείμαρρο ήρθε στο 27’, με το δυνατό εκτός περιοχής σουτ του Λαμέλα, που έδιωξε ο Πασχαλάκης, με τον Ελίασον να κάνει γύρισμα από τα δεξιά στη συνέχεια, αλλά να είναι οφσάιντ.

Στο 30’ η ΑΕΚ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τον Ελίασον έπειτα από φάση διαρκείας, αλλά δόθηκε οφσάιντ και παρέμεινε το 3-0. Από εκείνο το σημείο είχε ένα καλό διάστημα η ΑΕΚ για να βρει ένα γκολ που θα την έβαζε ξανά στο κόλπο. Στο 36’ έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Πινέδα Πιερό και Πιρόλα διεκδίκησαν την μπάλα, που έφυγε προς τα έξω, με τον Σιμάνσκι να εκτελεί άστοχα, βλέποντας τον Πασχαλάκη εκτός εστίας.

Στις καθυστερήσεις λίγο έλειψε ο Ολυμπιακός να κάνει το 4-0! Ο Όρτα έκανε μακρινή πανέμορφη μπαλιά, ο Γιάρεμτσουκ εκτέλεσε στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Στρακόσα.

Με φάση για την ΑΕΚ ξεκίνησε το β’ μέρος. Σε μακρινή μπαλιά για τον Πιερό, ο Πασχαλάκης βγήκε και έδιωξε, με τον Ελίασον να γίνεται κάτοχος και από την προσπάθειά του η μπάλα να φτάνει στον Πινέδα που καθυστέρησε να εκτελέσει, με αποτέλεσμα να σβήσει η φάση. Αμέσως μετά έγινε το 4-0. Ο Ροντινέι βρήκε τον Πάλμα που με περίτεχνο πλασέ έστειλε την μπάλα στο αριστερό πλαϊνό δίχτυ του Στρακόσα στο 47’.

Ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε εκεί. Στο 54’, αφού συνέχισε να πιέζει, ο Γκαρθία έκλεψε, με την μπάλα να καταλήγει στον Γιάρεμτσουκ που βρέθηκε φάτσα με τον Στρακόσα και τον εκτέλεσε με άνεση.

Οι φίλοι των Πειραιωτών ζήτησαν κι άλλο γκολ και την ίδια ώρα η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βγάλει αντίδραση, κάποιον εγωισμό. Με τις αλλαγές οι Πειραιώτες απέκτησαν φρέσκα πόδια και αναζήτησαν ένα έκτο γκολ. Τελικά αυτό μπήκε στο 78’, με την αντεπίθεση της ομάδας να είναι τρομερή και τον Ζέλσον να κάνει γύρισμα από τα αριστερά για τον Ελ Κααμπί που με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.