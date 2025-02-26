Ολυμπιακός: Και επίσημα στα «ερυθρόλευκα» ο Σέιμπεν Λι

Πρόλαβε τη διορία των μεταγραφών στην Euroleague και έντυσε στα «ερυθρόλευκα» τον Σέιμπεν Λι ο Ολυμπιακός.

Τις τελευταίες ώρες, οι Πειραιώτες αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτηση του 25χρονου Αμερικανό γκαρντ, μετά και το κενό που υπάρχει στις θέσεις των γκαρντ με τον τραυματισμό του Τόμας Γουόκαπ στη μέση, με αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να καταβάλει το σχετικό buy out των 550 χιλιάδων ευρώ στην τουρκική Μανίσα.

Μάλιστα, φέρεται, πως οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2,5 χρόνια, με τον εκρηκτικό σκόρερ να υπογράφει μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τους Πειραιώτες να τον έχουν δηλώσει ήδη στη λίστα της Ευρωλίγκας.

Το μόνο που απομένει, είναι η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ από ώρα σε ώρα.

Ο εκρηκτικός άσος, που μετρά 134 παιχνίδια στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Πίστονς, 76ερς και Σανς, έχοντας 5,2 πόντους, 2,8 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στη Μανίσα, προτού οι απίθανες εμφανίσεις του στο BCL, τον οδηγήσουν στη μεταγραφή του στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, εκεί όπου μέτρησε κατά μέσο όρο 12 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 8 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, όμως στη συνέχεια επέλεξε να επιστρέψει στην Τουρκία λόγω της κατάστασης του Ισραήλ.

Το ρεπορτάζ του Νίκου Ζέρβα:

Πηγή: skai.gr

