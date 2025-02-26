Κύπελλο: «Βλέπει» τελικό ο ΟΦΗ, 1-0 στην Τρίπολη τον Αστέρα

ΟΦΗ με ψυχή και... Φούντα, άλωσε την Τρίπολη και έκανε ένα σημαντικό βήμα για τον τελικό του κυπέλλου. Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς ήταν συνολικά ανώτερη, είχε χαμένο πέναλτι με τον σκόρερ του μοναδικού τέρματος αλλά πέρασε από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, νικώντας 1-0 τον Asteras AKTOR.

Η μπαλοθιά του Φούντα στο 24’ έκρινε το παιχνίδι, με τους Κρητικούς να ελέγχουν συνολικά το παιχνίδι και να το πηγαίνουν στα μέτρα τους, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο επί της ουσίας δεν κινδύνευσαν ιδιαίτερα. Δεν είχαν καλή εικόνα οι Αρκάδες, οι οποίοι είχαν τις στιγμές τους κυρίως στο πρώτο 45λεπτο με Μπαρτόλο και Χατζηγιοβάνη.

Παιχνίδι γιορτή στο κατάμεστο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», όπου σχεδόν 7 χιλιάδες φίλαθλοι έδωσαν το παρών, ανάμεσά τους και περισσότεροι από 1500 του ΟΦΗ που στο φινάλε έστησαν πάρτι και αποθέωσαν Ράσταβατς, παίκτες και Μπούση.

Στις 2 Απριλίου η ρεβάνς στο «Γεντί Κουλέ», με τον ΟΦΗ να έχει προβάδισμα αλλά και ο Asteras AKTOR διατηρεί σημαντικές ελπίδες πρόκρισης.

Στο… ιδανικό παιχνίδι έσπασε την κατάρα που έλεγε να μην κερδίζει ποτέ στην Τρίπολη ο ΟΦΗ, αφού νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τον Μίλαν Ράσταβατς να χειροκροτείται από τους οπαδούς των δύο ομάδων.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Asteras AKTOR ο Σάββας Παντελίδης. Στην εστία ο Παπαδόπουλος και στην άμυνα οι Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε, Χουχούμης. Στα χαφ οι Έντερ, Μούμο, μπροστά τους ο Μπαρτόλο και στα εξτρέμ οι Καλτσάς, Χατζηγιοβάνης. Σέντερ φορ ο Μακέντα.

Ίδια διάταξη και από τον Μίλαν Ράσταβατς για τον ΟΦΗ. Κάτω από τα δοκάρια ο Χριστογεώργος, με τους Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλο, Σίλβα και Χατζηθεοδωρίδη στην τετράδα της άμυνας. Ο Μπάκιτς με τον Καραχάλιο στον άξονα, μπροστά τους ο Ανδρούτσος, ενώ οι Νους, Φούντας πλαισίωναν τον Σαλσέδο στην επίθεση.

Το ματς

Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική στο γήπεδο από τους οπαδούς και των δυο ομάδων. Στα αγωνιστικά, ο ΟΦΗ είχε μπει καλύτερα στο παιχνίδι και κυκλοφορούσε ωραία την μπάλα, με τον Αστέρα να παίρνει μέτρα στο γήπεδο μετά από το πρώτο πεντάλεπτο. Στο 13ο λεπτό ο Φούντας έκανε το γύρισμα, με τον Παπαδόπουλο να προλαβαίνει και να μπλοκάρει. Στο 18’ ο Μπαρτόλο έκανε ωραία ντρίμπλα, στη συνέχεια και το σουτ από πλεονεκτική θέση, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο ΟΦΗ στο 24ο λεπτό ήταν εκείνος που πανηγύρισε πρώτος, όταν μετά από φάουλ του Γκονθάλεθ, ο Σίλβα έκανε το παράλληλο γύρισμα, ο Παπαδόπουλος έδιωξε προσωρινά αλλά ο Φούντας πήρε το ριμπάουντ για να ανοίξει το σκορ! Χαμός στο γήπεδο, όπως ήταν φυσικό με τον σκόρερ των φιλοξενούμενων να σκαρφαλώνει στην κερκίδα που είναι οι φίλοι των Κρητικών. Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια είχαν ένα καλό πεντάλεπτο που είχαν κατασκηνώσει στα καρέ των Κρητικών, αλλά κάθε στιγμή που προσπαθούσε να δημιουργούσε περνούσε ανεκμετάλλευτη, με μεγαλύτερη αυτή του Χατζηγιοβάνη από τη μικρή περιοχή.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο ΟΦΗ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι, όταν μετά το σουτ του Σαλσέδο η μπάλα βρήκε στο χέρι του Τριανταφυλλόπουλου, με τον Φωτιά μετά από on field review να δείχνει την άσπρη βούλα. O Παπαδόπουλος απέκρουσε την εκτέλεση του Φούντα, ο Νους στην επαναφορά σκόραρε αλλά το τέρμα ακυρώθηκε γιατί ο σκόρερ εισήλθε νωρίτερα μέσα στην περιοχή. Κάπως έτσι, η ομάδα του Ράσταβατς πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα ενός τέρματος, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία και αυτή του Παντελίδη γλίτωσε από τα… χειρότερα (0-1).

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με τον Αστέρα στο 55ο λεπτό να έχει μια διπλή ευκαιρία για να ισοφαρίσει. Αρχικά, σούταρε ο Μπαρτόλο, δεν απομάκρυνε καλά ο Χριστογεώργος, πήρε το ριμπάουντ ο Μούμο, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Στο 71ο λεπτό ήταν η στιγμή του ΟΦΗ να απειλήσει, όταν ο Λαμπρόπουλος έκανε το σουτ, έδιωξε ο Άλχο, ο Σαλσέδο πήρε το ριμπάουντ, αλλά η μπάλα βγήκε σε κόρνερ.

Ο Αστέρας προς το φινάλε του αγώνα προσπαθούσε να ανεβάσει την πίεσή του, αλλά χωρίς ουσία. Δεν υπήρχε καθαρό μυαλό, οι αλλαγές του Παντελίδη δεν του βγήκαν, ενώ από την άλλη μεριά ο Ράσταβατς είχε στοχευμένες κινήσεις που του κλείδωσαν πρώτα απ’ όλα το μηδέν στην άμυνα και συνολικά το προβάδισμα πρόκρισης.

Η τελευταία ευκαιρία του αγώνα ήρθε στο 87ο λεπτό όταν μετά από φάουλ που κέρδισαν οι Αρκάδες σε πολύ καλό σημείο, ο Έντερ γέμισε και ο Άλβαρες πήρε την κεφαλιά που πέρασε λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία. Τα λεπτά περνούσαν, ωστόσο τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Κάπως έτσι, ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς (2 Απριλίου) αφού θέλει δύο αποτελέσματα, ενώ φυσικά τίποτα δεν τελείωσε ακόμη για τους Αρκάδες που αναζητούν νίκη μέσα στο «Γεντί Κουλέ».

MVP: Ο Ταξιάρχης Φούντας ήταν ο πολυτιμότερος του αγώνα, καθώς πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Γενικότερα όμως, όπως σε κάθε παιχνίδι έτσι και σε αυτό, ήταν άκρως επικίνδυνος και δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Η σφυρίχτρα: Ο Βασίλης Φωτιάς έχασε την εύκολη φάση του πέναλτι υπέρ του ΟΦΗ, αλλά ο VARίστας τον διόρθωσε, ενώ στη συνέχεια σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Νους. Γενικότερα, με τη βοήθεια και του VAR δεν επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα και το τελικό αποτέλεσμα.

Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε, Χουχούμης (84' Άλβαρες), Άλχο, Μούμο (61' Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Μπαρτόλο, Χατζηγιοβάνης (62' Γκιοακίνι), Καλτσάς (84' Μπιλέ), Μακέντα.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογιώργος, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Σίλβα, Χατζηθεοδωρίδης (83' Λιούις), Καραχάλιος, Μπάκιτς, Ανδρούτσος (90'+3 Μαρινάκης), Φούντας (68' Νέιρα), Νους (68' Σενγκέλια), Σαλσέδο (84' Γιουνγκ).

