Το ταξίδι του στο ATP 500 του Ντουμπάι συνέχισε - έστω και δύσκολα - ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Παρ' ότι τα βρήκε... σκούρα απέναντι στον μαχητικό Κάρεν Κατσάνοφ,Νο. 24 της παγκόσμιας κατάξης, ο Έλληνας τενίστας επιβλήθηκε με 2-1 σετ (7-6, 2-6, 6-4) και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του τουρνουά μετά από μια μάχη διάρκειας 2 ωρών και 30 λεπτών.

Εξαιρετικά αμφίρροπο ήταν το πρώτο σετ, με τον Στέφανο να χάνει το σερβίς του για το 3-5 του Ρώσου, προτού, πάρει άμεσα πίσω το break για το 4-5 και εν συνεχεία το 5-5. Κάπως έτσι, οι δύο τενίστες έλυσαν τη διαφορά τους στο τάι μπρέικ, με τον Τσιτσιπά να επικρατεί με 7-6 (7-4).

Έτσι λοιπόν, αύριο (27/02), το Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Ματέο Μπερετίνι (Νο.30), με φόντο την τετράδα του θεσμού.

Διαφορετικό το σκηνικό στο δεύτερο σετ, με τον Έλληνα τενίστα να χάνει τη συγκέντρωσή του και μαζί και τα δύο πρώτα του σερβίς, με αποτέλεσμα ο Κατσάνοφ να προηγηθεί με 4-0 γκέιμ και να ισοφαρίσει σε 1-1 σετ με σκορ 6-2.

Όπως και στο πρώτο σετ, έτσι και στο τρίτο, το παιχνίδι ήταν αρκετά κλειστό, αφού αμφότεροι οι τενίστες διατηρούσαν με σχετική άνεση τα σερβίς τους. Με «όπλο» το καλό ποσοστό του στο πρώτο σερβίς, αλλά και τους πολλούς winners, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπόρεσε στο πιο κρίσιμο στο δέκατο γκέιμ να κάνει το μπρέικ και να πάρει τη νίκη με σκορ 6-4.

