Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και με τους τερματοφύλακες πρωταγωνιστές, ο «Δικέφαλος του βορρά» πήρε την εκτός έδρας νίκη με 0-1 στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρη σε μία άτυχη και απρόσεκτη στιγμή του Καλάμπρια, ο οποίος ανέτρεψε τον Γιακουμάκη μέσα στην περιοχή, στο καλύτερο σημείο του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι. Ο ίδιος παίκτης που κέρδισε το πέναλτι το εκτέλεσε εύστοχα και το ματς κρίθηκε εκεί, με την ομάδα του Λουτέσκου να διατηρεί προφανώς ένα μικρό προβάδισμα εν' όψει της ρεβάνς στην Τούμπα σε μία εβδομάδα.

«Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1 από τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Λαφόν στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Κοντούρης και Τσέριν κινούνταν στον άξονα, οι Ζαρουρί και Αντίνο ήταν στα άκρα και ο Μπακασέτας πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Ίδια διάταξη και για τον ΠΑΟΚ από τον Ραζβάν Λουτσέσκου. O Tσιφτσής στην εστία, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα. Ο Οζντόεφ και ο Μεϊτέ ήταν οι δυο χαφ, ο Ζίβκοβιτς στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Τάισον στο αριστερό και ο Πέλκας πίσω από τον Ανέστη Μύθου.

Το ματς:

Μια μικρογραφία της αναμέτρησης του με τη Ρόμα ήταν η έναρξη του ματς για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έδωσε την μπάλα στον ΠΑΟΚ και προσπαθούσε με βαθιές μεταβιβάσεις στην πλάτη της «ασπρόμαυρης» άμυνας.

Η πρώτη τελική του ματς ήρθε στο 5ο λεπτό και ήταν για την ομάδα του Λουτσέσκου με τον Τάισον να εκτελεί φάουλ στο δεύτερο δοκάρι, ο Μιχαηλίδης πλάσαρε στην κίνηση, αλλά μπλόκαρε εύκολα ο Λαφόν την μπάλα.

Πέρασαν τρία λεπτά και ο ΠΑΟΚ ήταν ξανά η ομάδα που πλησίασε στην αντίπαλη περιοχή με αξιώσεις. Μια φάση διαρκείας στα καρέ του Λαφόν, με τον Κένι να περνά παράλληλα κάθετα στο πρώτο δοκάρι ο Μύθου έκανε πλασέ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Με τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο ματς, ήρθε και η μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Φοβερή κυκλοφορία από τα δεξιά, ο Ζίβκοβιτς σέντρα, η μπάλα πέρασε από όλους έφτασε στον Τάισον στο δεύτερο δοκάρι, ο Βραζιλιάνος σούταρε, νίκησε τον Λαφόν, αλλά ο Γέντβαϊ προ της γραμμής απομάκρυνε.

Ο Παναθηναϊκός με τις γραμμές του μακριά, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει εύκολα την μπάλα, την οποία και πουλούσε συνεχώς, με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί μέσω αυτής της συνθήκης να δημιουργήσει προϋποθέσεις.

Στο 25' έχασε άλλη μια καλή στιγμή και αυτή στο τρανζίσιον. Μετά από καλή ενέργεια του Τετέι, η μπάλα απομακρύνθηκε, έφτασε στον Μύθου που πήγε να πλασάρει πάνω από τον Λαφόν, αλλά αστόχησε.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, αλλά όχι και να δημιουργούν ευκαιρίες, κάτι το οποίο ωστόσο έγινε για πρώτη φορά στο 30' με τον Τετέι να παίρνει μπάλα και να κάνει ένα πολύ δυνατό σουτ εκτός περιοχής, με το οποίο απομάκρυνε ο Τσιφτσής.

Η ένταση ήταν το κυρίαρχο στοιχείο του ματς με τον ΠΑΟΚ να παίρνει όλες τις δεύτερες μπάλες και να απειλεί σε μια ακόμη φάση τρανζίσιον με φοβερή πάσα του Ζίβκοβιτς με το εξωτερικό απέναντι στον Οζντόεφ που άνοιξε το κοντρόλ και βοήθησε τον Λαφόν να μπλοκάρει.

Ο Ιβοριανός πορτιέρε, έσωσε ξανά τον Παναθηναϊκό στο 44'. Από λάθος του Τσέριν, ο Γέντβαϊ πήγε αργά στην μπάλα, ο Πέλκας τον άφησε με φοβερή ντρίμπλα μακριά, βγήκε στο τετ-α-τετ και πλάσαρε, αλλά νικήθηκε από τον Λαφόν στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Mε μια μεγάλη ευκαιρία και μια αλλαγή ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στη Λεωφόρο, αφού ο Μπενίτεθ άλλαξε τον Τσέριν με τον Σφιντέρσκι θέλοντας να γεμίσει την περιοχή του ΠΑΟΚ. Στο 46' από μια ακόμη βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ ο Τετέι πάτησε περιοχή, ντρίμπλαρε, ο Αντίνο μπήκε στη φάση και βοήθησε τον Έλληνα στράικερ να ελευθερωθεί και να πλασάρει αμαρκάριστος από πλεονεκτική θέση, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Καλύτερα οργανωμένος και πιο προσεκτικός ο Παναθηναϊκός, δεν άφηνε τον ΠΑΟΚ να δημιουργήσει, όσο εύκολα το έκανε στο πρώτο μέρος. Με τη σειρά του ο Λουτσέσκου, έδωσε φρεσκάδα στην ομάδα του ρίχνοντας στο ματς Χατσίδη και Γιακουμάκη.

Ο Έλληνας στράικερ στην πρώτη του στιγμή στο ματς, κατάφερε να αλλάξει και τη ροή, αφού σε μια αντεπίθεση κέρδισε πέναλτι, από επιπόλαιο και πολύ άτσαλο μαρκάρισμα του Καλάμπρια. Ο ίδιος ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση και πάγωσε τη Λεωφόρο, κάνοντας το 0-1.

Ο Μπενίτεθ πλέον είχε ως μοναδικό στόχο να διορθώσει τη διάταξη της ομάδας του και στο 71' αντικατέστησε Κοντούρη και Ζαρουρί με Κάτρη και Παντελίδη. Στο 72' ήρθε η τεράστια στιγμή για τον Παναθηναϊκό να φέρει το ματς στα ίσα. Από κόρνερ η μπάλα ήρθε αριστερά στον Αντίνο, αυτός έκανε τη σέντρα με το δεξί, ο Τετέι στην περιοχή έκανε ανάποδη κεφαλιά προς την εστία και ο Τσιφτσής με σπουδαία επέμβαση κράτησε το 0-1.

Ο ΠΑΟΚ είχε βραχυκυκλώσει τον Παναθηναϊκό ο οποίος δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες, παρά τις προσπάθειες και του Μπενίτεθ από τον πάγκο για να αλλάξει τη ροή του ματς. Οι φιλοξενούμενοι, είχαν κλειδώσει κάθε προσπάθεια του τριφυλλιού και ως το τέλος δεν απειλήθηκαν με αποτέλεσμα να φύγουν νικητές από τη Λεωφόρο με σκορ 1-0.

MVP: Ήρθε από τον πάγκο και άλλαξε τη ζωή του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο ο Γιώργος Γιακουμάκης, κερδίζοντας το πέναλτι από τον Καλάμπρια και αξιοποιώντας το, δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης στον δικέφαλο ενόψει της ρεβάνς.

Η «σφυρίχτρα»: Μέτρια, έως και εκνευριστική η διαιτησία του Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, με πάρα πολλές και αβίαστες διακοπές που έκοβαν τον ρυθμό, ο οποίος ήταν ομολογουμένως πολύ καλός. Πάντως το πέναλτι που υπέδειξε ήταν σωστό.

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Καραγκιζόπουλος

4ος: Βεργέτης

VAR: Μπέμπεκ, Ζέμπετς»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.