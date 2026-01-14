Δεύτερη συνεχόμενη εύκολη και συνοπτική τριάρα για τον Παναθηναϊκό και πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ νίκησε δια περιπάτου στο ΟΑΚΑ τον Άρη με 3-0 και συνεχίζει στο θεσμό, όπου επόμενος αντίπαλος είναι ο ΠΑΟΚ σε διπλούς αγώνες, με το πρώτο ματς στην Αθήνα. Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Τάσος Μπακασέτας που σημείωσε χατ τρικ, σημειώνοντας το πρώτο γκολ με συρτό μακρινό σουτ και τα άλλα δύο πανομοιότυπες εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ έρχοναι σημαντικά παιχνίδια σε τρία ταμπλό.

Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι από το ξεκίνημα του παιχνιδιού με προεξάρχοντες τους Ανδρέα Τετέι και Παύλο Παντελίδη, οι οποίοι «ξεχαρβάλωσαν» την άμυνα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είχαν κάποιες σκόρπιες σημαντικές στιγμές, αλλά αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα στην άμυνα.

Η πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα λάβει χώρα στη Λεωφόρο και η ρεβάνς στην Τούμπα. Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και ο επαναληπτικός 10-11-12 Φεβρουαρίου.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ παρατάχθηκε με σύστημα 4-4-2. Ο Λαφόν κάθισε στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά και Κώτσιρα τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια και Μπακασέτας αγωνίστηκαν στον άξονα, ενώ Παντελίδης και Μπόκος ήταν στα «φτερά» και οι Τετέι-Σβιντέρσκι δίδυμο στην επίθεση.

Διάταξη 4-2-3-1 από τον Μανόλο Χιμένεθ για τον Άρη. Στο τέρμα ο Αθανασιάδης, με τετράδα άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ και Φαντιγκά. Στη μεσαία γραμμή οι Ράτσιτς και Μόντσου, με τον Γένσεν μπροστά τους σε ρόλο επιτελικού χαφ. Στα άκρα οι Πέρεθ (δεξιά) και Παναγίδης (αριστερά) και σέντερ φορ ο Μορόν.

Το ματς

Η πρώτη ευκαιρία του αγώνα ήρθε από τον Παναθηναϊκό, που είχε την πρωτοβουλία κινήσεων στο ξεκίνημα. Ο Τετέι παρέλαβε την μπάλα από γύρισμα του Παντελίδη, με πλάτη στην εστία, αλλά από κοντινή απόσταση, γύρισε και εκτέλεσε, όμως ο Άλβαρο παρενέβη και έδιωξε σε κόρνερ στο 5ο λεπτό. Ο Άρης απάντησε με τεράστια διπλή ευκαιρία με τον Μόντσου στο 10ο λεπτό, με τον Ισπανό να αστοχεί από κοντά με τον Λαφόν εξουδετερωμένο στη δεύτερη προσπάθειά του.

Οι «πράσινοι» απείλησαν εκ νέου στο 12ο λεπτό, με τον Μπακασέτα να ανοίγει ωραία στον Τετέι, που γύρισε για τον Μπόκο. Ο νεαρός επιχείρησε ένα τακουνάκι, όμως οι κόντρες δεν τον ευνόησαν και τελικά η μπάλα κατέληξε άουτ. Τελικά, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό, όταν η μπάλα στρώθηκε στον Μπακασέτα μετά από σέντρα του Καλάμπρια και παρέμβαση του Σφιντέρσκι, με τον αρχηγό των «πράσινων» να πιάνει ένα δυνατό σουτ, γράφοντας το 1-0.

Τετέι και Παντελίδης συνέχισαν να ταλαιπωρούν διαρκώς την άμυνα του Άρη, με τον δεύτερο να απειλεί με τακουνάκι στο 27ο λεπτό, αλλά τον Αθανασιάδη να είναι σε ετοιμότητα. Ο Άρης απείλησε από την πλευρά του με ένα επικίνδυνο κόρνερ του Μόντσου, όμως ο Λαφόν κατάφερε να διώξει στο 33’.

Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 35’, όταν μετά από σέντρα του Άλβαρο και κακή αντίδραση του Καλάμπρια, ο Μορόν κοντρόλαρε και πλάσαρε από καλή θέση, με τον Λαφόν να διώχνει εντυπωσιακά. Από εκεί και πέρα, το πλούσιο πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία, παρά τις διαρκείς επελάσεις του Τετέι.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με διπλή απειλή για τον Άρη. Πρώτα ο Καλάμπρια παρενέβη καθοριστικά σε πλασέ του Παναγίδη από καλή θέση, ενώ στη συνέχεια ο Μόντσου πήγε να σκοράρει με καραμπόλα, όμως η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Λαφόν στο 47ο λεπτό. Τελικά, όμως, ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που κατάφερε να επεκτείνει το προβάδισμά του.

Πράγματι, στο 51ο λεπτό, ο Ροζ τράβηξε παρατεταμένα τον Σφιντέρσκι και ο Ευαγγέλου έδειξε ακαριαία την άσπρη βούλα. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το 2-0 στο 53ο λεπτό.

Με τον Άρη να βγαίνει πιο μπροστά ώστε να πιέσει, ο Παναθηναϊκός βρήκε ακόμη περισσότερους χώρους, απειλώντας με διπλή προσπάθεια του Καλάμπρια στο 56ο λεπτό και καλό σουτ του Παντελίδη στο 61ο λεπτό. Τελικά, ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Ροζ, που κλώτσησε τον Τουμπά στην περιοχή, έφερε νέο πέναλτι (μέσω VAR) στους γηπεδούχους, και ο Μπακασέτας σκόραρε και πάλι, πετυχαίνοντας χατ τρικ για το 3-0 στο 65ο λεπτό.

Από εκεί και πέρα, μετά και τις πολλές αλλαγές, το παιχνίδι έσβησε, με τον Άρη να απειλεί με Μόντσου και Φαμπιάνο στο 76ο λεπτό, χωρίς ωστόσο να αγχώσει τον Λαφόν. Ένα γυριστό του Παναγίδη στο 88’ βρήκε πάνω στον Τουμπά και έφυγε αόυτ. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη-πρόκριση με εμφατικό τρόπο.

Οι συνθέσεις του αγώνα:

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας (71’ Κυριακόπουλος) - Τσιριβέγια, Μπακασέτας (79’ Σάντσες), Μπόκος, Παντελίδης (71’ Ζαρουρί) – Τετέι (71’ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (90’ Νεμπής).

Στον πάγκο έμειναν οι Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Σιώπης, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι.

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ροζ (66’ Φαμπιάνο) - Μόντσου, Ράτσιτς (66’ Ντούντου), Παναγίδης - Πέρεθ, Γένσεν (74’ Μπουσαΐντ), Μορόν (87’ Δώνης).

Στον πάγκο έμειναν οι Καράι, Διούδης, Φρίντεκ, Κάμτσης, Γαλανόπουλος, Καντεβέρε, Νινγκ, Χαρούπας.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Βοηθός: Άγγελος Κολλιάκος (Αθηνών), Γεώργιος Χριστοδούλου (Ημαθίας)

4ος: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

VAR: Κλέι Ρούπερτι (Ολλανδία), AVAR: Σάντερ Φαν ντερ Έικ (Ολλανδία)

