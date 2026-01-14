Πέταξε από τον... θρόνο του τον Ολυμπιακό και έφυγε για ημιτελικά ο ΠΑΟΚ! Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κατέστρωσε ιδανικό πλάνο, η ομάδα του ήταν άψογη τακτικά και καθάρισε με το 2-0 μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εξασφάλισε την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης.

Εκρηκτική εκκίνηση των φιλοξενούμενων που χτύπησαν δις στο πρώτο τέταρτο με υπέροχα γκολ των Μύθου και Οζντόεφ, ενώ στη συνέχεια διαχειρίστηκαν σωστά το παιχνίδι και κλείδωσαν επιθετικά τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι είχαν κακό πρόσωπο συνολικά και λίγες φάσεις προς την εστία του Τσιφτσή.

Περιμένει Παναθηναϊκό ή Άρη πλέον στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός έχασε έναν τίτλο και στρέφει το βλέμμα του στη Λεβερκούζεν, αλλά θα πρέπει σαφώς να βελτιωθεί πάρα πολύ μέχρι εκείνο το ματς!

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-4-1-1 και τα 10/11 του σχήματος που παρέταξε στο Περιστέρι κατέβασε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην εστία ο Τζολάκης και στην άμυνα οι Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα. Στον άξονα οι Γκαρθία, Μουζακίτης, στα φτερά οι Γιαζίτσι, Ζέλσον και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ταρέμι.

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Τσιφτσής - Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Μεϊτέ, Οζντόεφ - Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον - Μύθου.

Το ματς

Απόλυτος αιφνιδιασμός για τον Ολυμπιακό. Παρότι είχε τον έλεγχο, ο Ζίφκοβιτς βρήκε την μπαλιά τρύπα προς τον Μύθου, ο οποίος καλυπτόταν από τον Ορτέγκα, με τον μικρό να περνά τον Τζολάκη, να προσποιείται και στον Κοστίνια για να γράψει το 1-0 σε κενή εστία. Οι ερυθρόλευκοι θέλησαν να απαντήσουν άμεσα, φώναξαν για πέναλτι σε πτώση του Γκαρθία μετά από μονομαχία με τον Κωνσταντέλια (11'), ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Τσικίνιο καθυστέρησε να εκτελέσει μέσα από την περιοχή. Στην αμέσως επόμενη φάση, ο ΠΑΟΚ πάγωσε για τα καλά το Γεώργιος Καραϊσκάκης, όταν ο Τάισον έκανε την αλλαγή παιχνιδιού, ο Ζίφκοβιτς έσπασε με τη μία στον Οζντόεφ και αυτός με ασύλληπτο σουτ στην κίνηση έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του (0-2).

Ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ στο 22' αλλά το σουτ του Τσικίνιο μέσα από την περιοχή κόντραρε τελευταία στιγμή στον Μπάμπα, ενώ ο Τζολάκης με μεγάλη επέμβαση σε γεμάτο σουτ του Κωνσταντέλια κράτησε το σκορ ως είχε. Ο Μεντιλίμπαρ στο 32' άλλαξε τον Γιαζίτσι που ήταν εκτός κλίματος αγώνα με τον Γιάρεμτσουκ, παίζοντας με καθαρό 4-4-2. Οι Πειραιώτες απέκτησαν μεγαλύτερη οντότητα στην επίθεση αλλά δεν είχαν καθαρό μυαλό. Ο Κοστίνια στο 39' σπατάλησε άλλη μια μεγάλη φάση και το ημίχρονο βγήκε με τον ΠΑΟΚ να έχει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά.

Περισσότερα σε λίγο...

