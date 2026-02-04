Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βαθμολογία Super League: «Πάτησε» κορυφή ο Ολυμπιακός

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Αsteras AKTOR

Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με σκορ 3-0 τον Asteras AKTOR σε εξ αναβολής αναμέτρηση, πιάνοντας την κορυφή της Stoiximan Super League.

Πράγματι, μετά το «διπλό» στην Τρίπολη, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 46 βαθμούς και προσπέρασαν την ΑΕΚ που έχει 45. Ακολουθεί με 44 πόντους ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ματς λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά που αναβλήθηκε.

Η βαθμολογία:

Βαθμολογία

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Super League ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark