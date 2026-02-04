Βαθμολογία Super League: «Πάτησε» κορυφή ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με σκορ 3-0 τον Asteras AKTOR σε εξ αναβολής αναμέτρηση, πιάνοντας την κορυφή της Stoiximan Super League.

Πράγματι, μετά το «διπλό» στην Τρίπολη, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 46 βαθμούς και προσπέρασαν την ΑΕΚ που έχει 45. Ακολουθεί με 44 πόντους ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ματς λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά που αναβλήθηκε.

Η βαθμολογία:

