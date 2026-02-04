-
Με τη νίκη του Αμαρουσίου επί του Προμηθέα στην Πάτρα, συμπληρώθηκε η οκτάδα για το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών
Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 21 Φεβρουαρίου στα Δύο Αοράκια του Ηρακλείου
Τα εισιτήρια για το τουρνουά έχουν ήδη διατεθεί στο κοινό και είναι διαθέσιμα προς αγορά ηλεκτρονικά
Με τη νίκη του Αμαρουσίου επί του Προμηθέα στην Πάτρα συμπληρώθηκε η οκτάδα για το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών, που θα διεξαχθεί 17-21 Φεβρουαρίου στα Δύο Αοράκια του Ηρακλείου. Τα εισιτήρια, μάλιστα, έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση του κοινού και μπορείτε να τα προμηθευτείτε με ένα κλικ εδώ
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών:
Προημιτελικά
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
17.00 Mαρούσι – Άρης Betsson
20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson
20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ
Ημιτελικοί (17.00 και 20.00)
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου
Τελικός Σάββατο 21 Φεβρουαρίου (20.00)
