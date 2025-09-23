Τις εξελίξεις αναφορικά με το μέλλον του Σεργκέι Ρεμπρόφ, που αποτελεί πρώτο στόχο του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία, μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Βίκτορ Βάτσκο του sport.ua o 51χρονος τεχνικός της εθνικής Ουκρανίας, θα παραμείνει στον πάγκο της, τουλάχιστον ως τέλος των υποχρεώσεών της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η ουκρανική ιστοσελίδα, επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του «τριφυλλιού» για τον Σερκέι Ρεμπρόφ, όμως υποστηρίζει πως στον Παναθηναϊκό έχουν πάρει το μήνυμα πως ο έμπειρος τεχνικός δεν αποχωρεί προς το παρόν. Η ιστοσελίδα αναφέρει πως: «Ο Ρεμπρόφ ονειρεύεται να οδηγήσει την Ουκρανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και είναι πλήρως αφοσιωμένος σε αυτόν τον στόχο. Οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού, προς το παρόν, δεν πρόκειται να έχουν αποτέλεσμα».

