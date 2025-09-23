Λογαριασμός
«Μένει στον πάγκο της Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ ο Ρεμπρόφ»

Δημοσίευμα από την Ουκρανία, αναφέρεται στον Σεργκέι Ρεμπρόφ και την περίπτωση του Παναθηναϊκού, υπογραμμίζοντας ότι ο 51χρονος τεχνικός θα μείνει στον πάγκο της εθνικής σε ολόκληρα τα προκριματικά

Ρεμπρόφ

Τις εξελίξεις αναφορικά με το μέλλον του Σεργκέι Ρεμπρόφ, που αποτελεί πρώτο στόχο του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία, μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Βίκτορ Βάτσκο του sport.ua o 51χρονος τεχνικός της εθνικής Ουκρανίας, θα παραμείνει στον πάγκο της, τουλάχιστον ως τέλος των υποχρεώσεών της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η ουκρανική ιστοσελίδα, επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του «τριφυλλιού» για τον Σερκέι Ρεμπρόφ, όμως υποστηρίζει πως στον Παναθηναϊκό έχουν πάρει το μήνυμα πως ο έμπειρος τεχνικός δεν αποχωρεί προς το παρόν. Η ιστοσελίδα αναφέρει πως: «Ο Ρεμπρόφ ονειρεύεται να οδηγήσει την Ουκρανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και είναι πλήρως αφοσιωμένος σε αυτόν τον στόχο. Οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού, προς το παρόν, δεν πρόκειται να έχουν αποτέλεσμα».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Σεργκέι Ρεμπρόφ ποδόσφαιρο
