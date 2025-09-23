Νέο άκυρο από το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης για το «Καμπ Νου»

Δεν έχει τελειωμό η ταλαιπωρία της Μπαρτσελόνα σχετικά με την έδρα που θα χρησιμοποιεί την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Οι Καταλανοί έχουν αναγκαστεί να παίξουν ήδη σε δύο διαφορετικά γήπεδα, στο «Μονζουίκ» και στο «Γιόχαν Κρόιφ», αλλά ακόμη δεν έχουν αγωνιστεί στο «Καμπ Νου», το οποίο βρίσκεται υπό πλήρη ανακατασκευή.

Νωρίτερα, ο Ζοάν Λαπόρτα σημείωσε πως το «Καμπ Νου» είναι έτοιμο για να αρχίσει να φιλοξενεί αγώνες, με το μίνιμουμ της χωρητικότητας των 27 χιλιάδων θεατών. Αυτό δημιούργησε κύμα ενθουσιασμού στους οπαδούς των «μπλαουγκράνα». Παρόλα αυτά, ήρθε για ακόμη μια φορά το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης να ανάψει και πάλι κόκκινο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε την αρχική άδεια χρήσης λόγω «ανησυχιών» που σχετίζονται με την ασφάλεια του κόσμου. Μάλιστα, σχετίζονται με πιθανή εκκένωση αν χρειαστεί να συμβεί, αφού δεν πληρούνται αρκετές προϋποθέσεις.

Όλα αυτά σημαίνουν πως η επιστροφή στο «Καμπ Νου» για την Μπαρτσελόνα πάει πίσω. Ακόμη πράσινο φως δεν έχει ανάψει και όλα δείχνουν πως εφόσον δεν επιλυθούν όλα τα ζητήματα ασφαλείας, τότε η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο «Μονζουίκ». Είτε μιλάμε για αγώνες της La Liga, είτε για το Κύπελλο Ισπανίας, αλλά και φυσικά για το Champions League.

Αρχής γενομένης από τον αγώνα με την Σοσιεδάδ, όπου οι Καταλανοί θα επιστρέψουν στο Μονζουίκ...

