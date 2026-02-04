Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στις τρεις ελληνικές αναμετρήσεις

Σήμερα, Τετάρτη 04/02, παίζουμε μπάλα με αναμετρήσεις για… όλα τα γούστα στο γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ξεχωρίζει η μάχη του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 20:30. Το τριφύλλι και ο «δικέφαλος» του βορρά συγκρούονται στη Λεωφόρο, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, με φόντο τον τελικό της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης, ψάχνοντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς. Χρονικά προηγείται, στις 17:00, η μάχη του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ στον άλλο ημιτελικό.

Δράση, όμως, υπάρχει στις 18:30 και για το πρωτάθλημα, με την επικίνδυνη έξοδο του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, όπου οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν, απέναντι στον Αστέρα AKTOR τη νίκη, που θα τους επαναφέρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά το τέλος των αγώνων, μένετε συντονισμένοι για τον απόηχο των αγώνων, σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών, μετά τα μεσάνυχτα.

