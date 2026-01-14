Ο Λεβαδειακός παραμένει μέσα σε όλους τους στόχους του! Κι ενώ στο πρωτάθλημα είναι τέταρτος, οκτώ βαθμούς πίσω από την κορυφή, με τη νίκη επί τις Κηφισιάς με 2-0, τώρα βρίσκεται και στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πήρε τη νίκη-πρόκριση χάρη σε μία θαυμάσια εκτέλεση φάουλ του Μάνγκουσον στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στην πραγματικότητα δεν δέχθηκε ιδιαίτερη πίεση στα 52 λεπτά που κράτησε το δεύτερο μέρος, με τον Μπάλτζι να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή της αναμέτρησης ΑΕΚ - ΟΦΗ.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος, έχοντας στην εστία τον Ανάκερ και στην άμυνα τους Τσάπρα, Λιάγκα, Μάγκνουσον και Βήχο. Στα χαφ οι Τσιμπόλα, Κωστή και οι Παλάσιος, Γκούμας, Μανθάτης στη μεσοεπιθετική τριάδα. Σέντερ φορ ήταν ο Πεντρόσο.

Ίδια διάταξη και για την Κηφισιά από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Στο τέρμα ο Ραμίρες και στην τετράδα της άμυνας οι Σιμόν, Πέτκοφ, Σόουζα, Μαϊντάνα. Δίδυμο στον άξονα οι Έμπο, Ρούμπεν, μπροστά τους οι Αντόνισε, Πόμπο, Πατήρας και στην κορυφή της επίθεσης ο Χριστόπουλος.

Το ματς

Καλύτερος ήταν ο Λεβαδειακός στο πρώτο ημίχρονο, με την Κηφισιά να παίζει κυρίως στις αντεπιθέσεις. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε ένα δεκάλεπτο «φωτιά» με συνεχόμενες ευκαιρίες τις οποίες όμως δεν μπόρεσε να τις μετουσιώσει σε γκολ. Αρχικά, στο 10’ απείλησε με πολύ ωραίο γύρισμα αλλά η άμυνα των φιλοξενούμενων κατάφερε και έδιωξε. Στο 14ο λεπτό ο Γκούμας έκανε το γύρισμα αλλά τελευταία στιγμή ο Μαϊδάνα έβγαλε σε κόρνερ πριν σκοράρει ο Παλάσιος.

Δεν πέρασε ένα λεπτό και ο Λεβαδειακός απείλησε ξανά, όταν ο Μάγκνουσον πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ, αλλά ο Ραμίρες με τα ακροδάχτυλα έβγαλε ξανά σε κόρνερ. Στο 17’ οι γηπεδούχοι έφτασαν ακόμη μια φορά μια ανάσα πριν το γκολ με διπλή ευκαιρία! Ο Μάγκνουσον έκανε την κεφαλιά-πάσα, αλλά ο Παλάσιος δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα από τη μικρή περιοχή και ο Πεντρόσο από το ίδιο σημείο δεν βρήκε εστία με κεφαλιά!

Τα λεπτά που ακολούθησαν βρήκαν την ομάδα του Λέτο να ισορροπεί και να δέχεται λιγότερες απειλές προς την εστία της, αλλά και να έχει την μεγαλύτερη ευκαιρία της στο 44ο λεπτό, όταν μετά από λάθος του Μανθάτη, η μπάλα στρώθηκε στον Χριστόπουλο ο οποίος δεν μπόρεσε να νικήσει από τη μικρή περιοχή τον Ανάκερ. Αφού οι φιλοξενούμενοι δεν μετουσίωσαν σε γκολ την σπουδαία ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε, το πλήρωσαν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ σε πολύ καλό σημείο, με τον Μάγκνουσον να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να στέλνει την μπάλα λίγο κάτω από το αριστερό παραθυράκι της εστίας του Ραμίρες για το 1-0!

Παρόμοια εικόνα και στο δεύτερο μέρος, με τον Λεβαδειακό να έχει τα ηνία και να απειλεί μόλις στο 47’ με το διαγώνιο σουτ του Παλάσιος που δεν βρήκε στόχο. Οι δύο προπονητές φρέσκαραν τις ομάδες τους πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, αλλά η εικόνα δεν άλλαξε και οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να κυριαρχούν. Άγγιξαν μάλιστα το 2-0 στο 64’ όταν ο Τσάπρας έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Σόουζα και στον πεσμένο Ραμίρες για να καταλήξει δίπλα από το δοκάρι.

Τα λεπτά περνούσαν και ο Λεβαδειακός δεν καθόταν στο προβάδισμά του, αλλά έψαχνε χώρους για δεύτερο γκολ ώστε να κλειδώσει την πρόκριση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αφήσει χώρους και η Κηφισιά θέλησε να τους εκμεταλλευτεί, έχοντας δύο στιγμές σε δύο λεπτά (82’, 83’) με Αμανί και Θεοδωρίδη να μην μπορούν να σκοράρουν!

Η Κηφισιά έκανε την τελευταία της προσπάθεια για να φτάσει σε ισοφάριση και να στείλει το ματς στα πέναλτι. Λίγο έλειψε να βρει το γκολ όταν ο Ζέρσον έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια και έστρωσε στον Πόμπο, ο οποίος παρότι ολομόναχος μέσα από την περιοχή εκτέλεσε ψηλά άουτ. Στο φινάλε του αγώνα, ο Μπάλτζι εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Ραμίρες και σκόραρε σε κενή εστία για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα, σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά για τους Βοιωτούς!

