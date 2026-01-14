Ο ΟΦΗ έκανε την έκπληξη της ημέρας και του θεσμού μέχρι στιγμής, νίκησε την ΑΕΚ με σκορ 0-1 στην Opap Arena και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Kυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό, που σημαίνει πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, θα βρεθεί στον τελικό του Κύπέλλου ομάδα από την επαρχία. Η Ένωση τα ήθελε και τα έπαθε, καθώς όχι μόνο δεν μπόρεσε να βρει ένα γκολ, αλλά επέτρεπε διαρκώς στον ΟΦΗ να βρίσκει ευκαιρίες στις αντεπιθέσεις, με τον Μάρκο Νίκολιτς να χάνει κατά κράτος τη μάχη στον τακτικό τομέα από τον Χρήστο Κόντη.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέταξε την ΑΕΚ με 4-2-3-1 και τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Την τετράδα της άμυνας απάρτιζαν οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις, με τους Μάνταλο και Πινέδα να σχηματίζουν το δίδυμο στον άξονα. Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, Κουτέσα στο αριστερό και Καλοσκάμης πίσω από τον Γιόβιτς.

Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης διατήρησε το 3-4-3 και επέλεξε τον Χριστογεώργο κάτω από τα γκολπόστ. Η τριάδα στα στόπερ αποτελούνταν από τους Κωστούλα, Λαμπρόπουλο και Κρίζμανιτς, με τον Γκονζάλεθ να καλύπτει όλη τη δεξιά πλευρά και τον Αποστολάκη την αριστερή. Στην κορυφή της επίθεσης ο Σαλσέδο, με τους Σενγκέλια (δεξιά) και Νους (αριστερά) να κινούνται περιφερειακά.

Το ματς:

Ο ΟΦΗ μπήκε με ένταση και επιθετικότητα και με ξεκάθαρο πλάνο να πιέσει ψηλά, καταφέρνοντας να αποσυντονίσει την ΑΕΚ, που δεν μπορούσε να βγάλει με ασφάλεια την μπάλα από το δικό της μισό. Οι Κρητικοί ανέβαζαν συστηματικά πολλούς παίκτες πάνω από τη μεσαία γραμμή, πήγαιναν δυνατά στις μονομαχίες και δεν δίσταζαν να πιέσουν ακόμα και μέσα στην περιοχή του Μπρινιόλι, αναγκάζοντας την Ένωση να παίξει πιο άμεσα και με βαθιές μπαλιές προς τα άκρα, χωρίς όμως την απαιτούμενη ακρίβεια.

Η επιθετική αυτή προσέγγιση του ΟΦΗ απέδωσε καρπούς πολύ νωρίς, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό, μετά από λάθος του Πινέδα και γρήγορη κυκλοφορία έξω από την περιοχή, ο Σενγκέλια έστρωσε στον Νους, ο οποίος σούταρε από το ημικύκλιο, με την μπάλα να σταματά στο αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι. Μια φάση που λειτούργησε ως καμπανάκι για την ΑΕΚ, η οποία σταδιακά προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι και να κρατήσει περισσότερο την μπάλα.

Οι Κρητικοί ωστόσο παρέμεναν συμπαγείς και ιδιαίτερα επιθετικοί χωρίς την μπάλα και δεν επέτρεπαν στην ΑΕΚ το κάθετο παιχνίδι, με τον Πενράις να γεμίζει συχνά στην περιοχή και τον Γιόβιτς να αποτελεί σημείο αναφοράς στον αέρα. Στο 33' η Ένωση έφτασε μια ανάσα από το γκολ, όταν μετά από κεφαλιά του Σέρβου φορ και σουτ του Πινέδα, ο Κωστούλας πραγματοποίησε δύο καθοριστικές επεμβάσεις, κρατώντας το μηδέν. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, η ΑΕΚ άγγιξε ξανά το προβάδισμα, με τον Γιόβιτς να παίρνει την κεφαλιά μετά από νέα σέντρα του Πενράις και την μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι του Χριστογεώργου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ μπήκε δυναμικά και έκλεισε την ΑΕΚ στο μισό της, κερδίζοντας συνεχόμενα φάουλ γύρω από την περιοχή, χωρίς όμως να τα εκμεταλλευτεί. Ο Νίκολιτς αντέδρασε άμεσα, περνώντας στο ματς τους Βάργκα, Μαρίν και Κοϊτά, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να ανεβάσει την πίεσή της και να πάρει περισσότερα ρίσκα. Στο 65' έφτασε μία ανάσα από το γκολ, όταν το δυνατό σουτ του Μαρίν σταμάτησε στη συμβολή των δοκών.

Κι ενώ η Ένωση πίεζε, ο ΟΦΗ «χτύπησε» την κατάλληλη στιγμή. Στο 80', οι Κρητικοί έκλεψαν την μπάλα έξω από την περιοχή τους και έφυγαν στην αντεπίθεση με τέσσερις παίκτες απέναντι σε τρεις. Ο Σαλσέδο πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο διαγώνιο πλασέ έγραψε το 0-1, παγώνοντας την OPAP Arena.

Στα τελευταία λεπτά το ματς μετατράπηκε σε ροντέο. Η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις με τον Ρέλβας από κοντά, ενώ ο ΟΦΗ έφτασε να παίζει ακόμη και με εννέα παίκτες, μετά τις αποβολές των Λαμπρόπουλου και Νους. Παρά την ασφυκτική πίεση, οι Κρητικοί άντεξαν μέχρι τέλους και πανηγύρισαν μια επική πρόκριση, αντάξια του χαρακτήρα, της πειθαρχίας και της αποφασιστικότητας που έβγαλαν στο γήπεδο.

