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Συμφωνία Παναθηναϊκού με τη Βίντζεβ Λοτζ για Σφιντέρσκι, παρελθόν από το «τριφύλλι» ο Πολωνός

Παίκτης της Βίντζεβ Λοτζ θα πρέπει να θεωρείται ο Κάρολ Σφιντέρσκι, αφού ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την πολωνική ομάδα για την πώληση του 30χρονου φορ

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Συμφωνία Παναθηναϊκού με τη Βίντζεβ Λοτζ για Σφιντέρσκι

Τίτλοι τέλους για τον Κάρολ Σφιντέρσκι στον Παναθηναϊκό! O Πολωνός στράικερ, μετά από ενάμιση χρόνο παρουσίας, θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς οι «πράσινοι» έδωσαν τα χέρια με την Βίντζεβ Λοτζ για την παραχώρησή του!

Μάλιστα το «τριφύλλι» θα ωφεληθεί οικονομικά από το deal με την πολωνική ομάδα, καθώς θα αποκομίσει ένα εκατ. ευρώ, τα οποία συν τα μπόνους του δύναται να ανεβάσουν το όφελος στα 1.3 εκατ. ευρώ.

Ο Σφιντέρσκι, βρέθηκε το πρωί στην πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού στο Κορωπί προκειμένου να μαζέψει τα πράγματά του, ενώ βρίσκεται ήδη στην Πολωνία, όπου περνά ιατρικές εξετάσεις στην ομάδα που θα «σμίξει» ξανά με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Κατά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, ο έμπειρος φορ, αγωνίστηκε σε 62 ματς σκοράροντας 13 τέρματα.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός
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