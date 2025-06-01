Για τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας, ο Στέφανος Ντούσκος βρίσκεται στο βάθρο, καθώς κατέκτησε το τέταρτο αργυρό του μετάλλιο στο σκιφ.
Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που διεξήχθη στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο έδωσε μεγάλη μάχη στον τελικό κόντρα στον αργυρό Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Γιαουχένι Ζαλάτι από τη Λευκορωσία.
Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει το αργυρό μετάλλιο πραγματοποιώντας ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση, τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 6:44:90.
Ο Ντούσκος, μάλιστα, πέρασε πρώτος στα 1.000 μέτρα με χρόνο 3:20.24, αλλά στη συνέχεια ο αντίπαλός του είχε περισσότερες δυνάμεις και πήρε το προβάδισμα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.