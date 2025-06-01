Για τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας, ο Στέφανος Ντούσκος βρίσκεται στο βάθρο, καθώς κατέκτησε το τέταρτο αργυρό του μετάλλιο στο σκιφ.

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που διεξήχθη στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο έδωσε μεγάλη μάχη στον τελικό κόντρα στον αργυρό Ολυμπιονίκη του Παρισιού, Γιαουχένι Ζαλάτι από τη Λευκορωσία.

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε τελικά να εξασφαλίσει το αργυρό μετάλλιο πραγματοποιώντας ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση, τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 6:44:90.

Ο Ντούσκος, μάλιστα, πέρασε πρώτος στα 1.000 μέτρα με χρόνο 3:20.24, αλλά στη συνέχεια ο αντίπαλός του είχε περισσότερες δυνάμεις και πήρε το προβάδισμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.