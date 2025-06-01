Σε τιμές-ρεκόρ τα εισιτήρια για τους τελικούς Θάντερ-Πέισερς

Μόνο σε «γερά» πορτοφόλια απευθύνονται τα εισιτήρια για τους τελικούς του ΝΒΑ, που αρχίζουν τα ξημερώματα της Παρασκευής.



Για τον πρώτο τελικό, οι τιμές αρχίζουν από τα 712 δολάρια, ποσό-ρεκόρ στην ιστορία τόσο των Θάντερ όσο και των Πέισερς.



Στον δεύτερο τελικό οι τιμές ξεκινούν από ακόμη ψηλότερα, τα 759 δολάρια, ενώ από τον πέμπτο μέχρι και τον έβδομο τελικό το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει πάνω από 1.000 δολάρια.



Οι τιμές αυτές, μάλιστα, θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες αν στους τελικούς του ΝΒΑ έφταναν πιο εμπορικές ομάδες από μεγαλύτερες αγορές των ΗΠΑ.