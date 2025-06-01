Σαμοντούροβ: Το μυστικό όπλο που μπορεί να αλλάξει τους τελικούς

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δεν είναι απλά ακόμα ένα «διαμάντι» του ελληνικού μπάσκετ. Είναι η πραγματικότητα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Όλοι μιλούσαν για το ταλέντο του, για τις προδιαγραφές του, για το ταβάνι που δεν υπάρχει. Όμως για να περάσεις στο επόμενο στάδιο χρειάζονται κάτι παραπάνω από καλά λόγια. Χρειάζονται μεγάλες στιγμές. Και αυτές, ήρθαν.

Στα δύο τελευταία ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ο Σαμοντούροβ δεν έπαιξε απλώς, φώναξε πως είναι εδώ. Όχι με λόγια, αλλά με τον τρόπο που στάθηκε στο παρκέ. Και κάπου εκεί, σε κάθε του κίνηση, σε κάθε του σουτ, σε κάθε βοήθεια στην άμυνα, φαινόταν ξεκάθαρα η σφραγίδα του Αταμάν.

