Η Ευρώπη υποκλίνεται στην Παρί – Πρωτοσέλιδα από όλο τον κόσμο για τον θρίαμβο του Λουίς Ενρίκε

Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται.
Από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Equipe και της Marca, μέχρι εκείνα της La Gazzetta dello Sport, αλλά και εφημερίδων από την Αργεντινή και τη Νιγηρία, ο θρίαμβος των Παριζιάνων έγινε πρώτο θέμα.
Η κατάκτηση του πρώτου Champions League στην ιστορία του συλλόγου σκόρπισε ενθουσιασμό στους φίλους της Παρί, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τη φιλοσοφία και την ποδοσφαιρική ταυτότητα που χτίζει ο Λουίς Ενρίκε.
Τα πρωτοσέλιδα στη Γαλλία
Τα πρωτοσέλιδα στην Ισπανία, Μαδρίτη και Βαρκελώνη
Τα πρωτοσέλιδα στην Ιταλία
Τα πρωτοσέλιδα σε Αγγλία, Πορτογαλία, Αργεντινή και Νιγηρία!
Πηγή: skai.gr
