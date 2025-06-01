Η Ευρώπη υποκλίνεται στην Παρί – Πρωτοσέλιδα από όλο τον κόσμο για τον θρίαμβο του Λουίς Ενρίκε

Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται.



Από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Equipe και της Marca, μέχρι εκείνα της La Gazzetta dello Sport, αλλά και εφημερίδων από την Αργεντινή και τη Νιγηρία, ο θρίαμβος των Παριζιάνων έγινε πρώτο θέμα.

Τα πρωτοσέλιδα στη Γαλλία

Τα πρωτοσέλιδα στην Ισπανία, Μαδρίτη και Βαρκελώνη

Τα πρωτοσέλιδα στην Ιταλία

Τα πρωτοσέλιδα σε Αγγλία, Πορτογαλία, Αργεντινή και Νιγηρία!

Πηγή: skai.gr

Η κατάκτηση τουστην ιστορία του συλλόγου σκόρπισε ενθουσιασμό στους φίλους της Παρί, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τη φιλοσοφία και την ποδοσφαιρική ταυτότητα που χτίζει ο

