Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ευρώπη υποκλίνεται στην Παρί – Πρωτοσέλιδα από όλο τον κόσμο για τον θρίαμβο του Λουίς Ενρίκε

Από τη Γαλλία και την Ισπανία, μέχρι την Αργεντινή και τη Νιγηρία, τα πρωτοσέλιδα αποθεώνουν την Παρί Σεν Ζερμέν για την ιστορική κατάκτηση του Champions League.

PSG

Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται.

Από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Equipe και της Marca, μέχρι εκείνα της La Gazzetta dello Sport, αλλά και εφημερίδων από την Αργεντινή και τη Νιγηρία, ο θρίαμβος των Παριζιάνων έγινε πρώτο θέμα.



Η κατάκτηση του πρώτου Champions League στην ιστορία του συλλόγου σκόρπισε ενθουσιασμό στους φίλους της Παρί, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τη φιλοσοφία και την ποδοσφαιρική ταυτότητα που χτίζει ο Λουίς Ενρίκε.

Τα πρωτοσέλιδα στη Γαλλία




Τα πρωτοσέλιδα στην Ισπανία, Μαδρίτη και Βαρκελώνη










Τα πρωτοσέλιδα στην Ιταλία








Τα πρωτοσέλιδα σε Αγγλία, Πορτογαλία, Αργεντινή και Νιγηρία!









Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark