Κλειστή η κερκίδα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Λυών

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει για την απόφαση να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενουμένων, εκεί όπου θα βρισκόταν οι οπαδοί του Δικεφάλου, για τη σημερινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Λυών.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποιεί πως όσοι Έλληνες φίλαθλοι βρεθούν στο γήπεδο, είτε ως κάτοχοι προσκλήσεων, είτε ως κάτοχοι VIP εισιτηρίων, είτε ως κάτοχοι εισιτηρίων που προμηθεύτηκαν απευθείας από τη γηπεδούχο ομάδα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρουν διακριτικά του ΠΑΟΚ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο.

Επίσης, τονίζει πως όσοι Έλληνες φίλαθλοι παρευρεθούν στην αναμέτρηση καλούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και να αποφύγουν συμπεριφορές που μπορούν να θίξουν το κλίμα σεβασμού και μνήμης στο αποψινό παιχνίδι και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα.

Την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, στον εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό για το πρωτάθλημα παίκτες, προπονητικό τιμ, διοίκηση και φίλαθλοι θα αποχαιρετήσουν τους επτά αδικοχαμένους φιλάθλους, ενώ ετοιμάζονται ενέργειες στη μνήμη τους, σε ένα ματς που θα είναι αφιερωμένο στις ψυχές που χάθηκαν στον δρόμο της Ρουμανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.