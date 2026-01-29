Παναθηναϊκός : Η προϊστορία με Ιταλικές ομάδες

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν σύλλογο από την Ιταλία για 13η φορά στην ευρωπαϊκή τους ιστορία και για δεύτερη φορά τους «τζιαλορόσι». Στις προηγούμενες 12 αναμετρήσεις με ιταλικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός έχει καταγράψει τέσσερις προκρίσεις δύο σε φάση ομίλων και δύο σε νοκ άουτ ενώ έχει αποκλειστεί οκτώ φορές (τρεις σε ομίλους και πέντε σε νοκ άουτ).

Σε σύνολο 24 αγώνων απέναντι σε ιταλικούς συλλόγους, το «τριφύλλι» μετρά οκτώ νίκες, πέντε ισοπαλίες και έντεκα ήττες.

