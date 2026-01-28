Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στην Εισαγγελία Τρικάλων οδηγούνται σήμερα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Βιολάντα, ο τεχνικός ασφάλειας και ο τεχνικός βάρδιας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφάλειας και τον τεχνικό βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης από αξιωματικούς της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Πυροσβεστικό Σώμα για πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της πρόκλησης βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, του εμπρησμού και της έκρηξης.

Τα αδικήματα αυτά συνδέονται με τον θάνατο των πέντε γυναικών που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από διαρροή προπανίου η ισχυρή έκρηξη - Φωτογραφία ντοκουμέντο

Από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες, είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τραγωδία.

Στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η διαρροή που εντοπίστηκε από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν ήταν στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά στο υπέδαφος.

Τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο με τους πραγματογνώμονες, καθώς και με το κλιμάκιο της Διεύθυνσης

Όπως προέκυψε από τις έρευνες, το προπάνιο διέρρευσε από διαβρωμένες σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.

Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Τα συνεργεία συνεχίζουν και σήμερα το έργο καθαρισμού των καμένων εγκαταστάσεων στον χώρο του εργοστασίου, ενώ ο δήμος Τρικκαίων κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος.

Η ανακοίνωση της εταιρείας για τις συλλήψεις

«Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. τονίζει ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.