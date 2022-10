Μουντιάλ 2022: Χλιδή και τεχνολογία στα 8 γήπεδα της Ντόχα - Η μασκότ και το επίσημο τραγούδι

Τριάντα ημέρες απομένουν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ (20/11-18/12), το πρώτο Μουντιάλ στη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο και το πρώτο στην 92χρονη ιστορία της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί χειμώνα και όχι καλοκαίρι.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου στο στάδιο Αλ Μπαίτ (Al-Bayt), χωρητικότητας 60.000 θεατών στην πόλη Αλ Χορ, βόρεια της πρωτεύουσας της Ντόχα, ενώ αμέσως μετά, το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά θα διεξαχθεί (19:00) μεταξύ της διοργανώτριας χώρας-Κατάρ- και του Ισημερινού.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου, την Εθνική Ημέρα του Κατάρ.

Μουντιάλ σε μία πόλη, στην πιο μικρή χώρα

Το κορυφαίο τουρνουά θα έχει την ιδιαιτερότητα να διεξάγεται σε μία πόλη και όχι σε πολλές, όπως συνηθίζεται στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Η περιοχή της Ντόχα είναι 132 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ συνολικά το πλούσιο εμιράτο λόγω του Κόλπου, ένα από τα μικρότερα αραβικά κράτη έχει έκταση 11.571 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ετσι θα είναι η πιο μικρή χώρα στην ιστορία που θα φιλοξενήσει το Μουντιάλ.

Επίσης, οι προηγούμενες 21 διοργανώσεις παίχτηκαν από τα τέλη Μαΐου έως τα τέλη Ιουλίου. Η FIFA αποφάσισε η διοργάνωση να γίνει Νοέμβριο- Δεκέμβριο για να αποφύγει τη ζέστη του Κατάρ, παρά την αντίθεση των περισσότερων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών που ήταν δυσαρεστημένοι που έπρεπε να κλείσουν τα εγχώρια πρωταθλήματά τους για αρκετές εβδομάδες.

Τα οκτώ «ματωμένα» γήπεδα του Μουντιάλ

Οκτώ στάδια τελευταίας τεχνολογίας θα φιλοξενήσουν τους 64 αγώνες. Επτά νέα, ένα ανακαινισμένο (Khalifa International Stadium), είναι έτοιμα, έργο -και αυτό- ενός στρατού μεταναστών εργαζομένων που εργάστηκε και εξακολουθεί να εργάζεται (και να πεθαίνει) στα εργοτάξια του Μουντιάλ.

Είναι εξοπλισμένα με ενσωματωμένο κλιματισμό για μεγαλύτερη άνεση των θεατών. Ο αέρας θα βελτιώσει την εμπειρία για φιλάθλους και παίκτες, ενώ η θερμοκρασία θα είναι ίδια σε όλα τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με απόφαση του διευθυντή αγώνα της FΙFA, πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, κοινοποιώντας την στις δύο αντίπαλες ομάδες την ίδια ημέρα της αναμέτρησης, θα γίνεται η χρήση της ανασυρόμενης οροφής στα γήπεδα.

Την ίδια ώρα, οι φωνές για τις συνθήκες εργασίες και τους χιλιάδες θανάτους εργαζομένων μεταναστών στα εργοτάξια του Μουντιάλ συνεχίζονται.

Η Διεθνής Αμνηστία με ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «η κακομεταχείριση συνεχίζει να είναι συχνή σε όλη τη χώρα» παρά το πακέτο μεταρρυθμίσεων που ανακοίνωσε το Κατάρ για τη βελτίωση των συνθηκών των «εκατοντάδων χιλιάδων» μεταναστών εργαζομένων που συμμετείχαν στην κατασκευή γηπέδων και εγκαταστάσεων για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τόνισε επίσης ότι «ο θάνατος χιλιάδων εργαζομένων παραμένει ανεξερεύνητος» και επανέλαβε ότι οι αρχές του Κατάρ πρέπει να εφαρμόσουν εργασιακές μεταρρυθμίσεις, αλλά και να εγγυηθούν τα δικαιώματα των μεταναστών εργαζομένων.

Επίσης, κάλεσε τη χώρα του Κόλπου και τη FIFA να προχωρήσει στη δημιουργία ταμείου αποζημιώσεων, για εκείνους τους εργαζόμενους που πέθαναν, τραυματίστηκαν ή έχουν υποστεί κακομεταχείριση.

Τα γήπεδα:

1. Ντόχα, Khalifa International Stadium (40.000 θέσεις): το μοναδικό στάδιο του Κατάρ που υπήρχε πριν από την επιλογή της χώρας ως διοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

2. Aλ-Κορ, Al-Bayt Stadium (60.000 θέσεις): αυτό το στάδιο, με ιδιαίτερη πρόσβαση για τους φιλάθλους (μόνο με λεωφορείο ή ταξί), χτίστηκε με τη μορφή σκηνής Βεδουίνων.

3. Al-Βακράχ, Al-Janoub Stadium (40.000 θέσεις): το σχήμα αυτού του σταδίου είναι εμπνευσμένο από τις γάστρες των ψαρόβαρκων που υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό στις ακτές της Αραβικής Χερσονήσου.

4. Ντόχα, Education City Stadium (40.000 θέσεις): πολύ εύκολη η πρόσβαση στο στάδιο, το οποίο έχει σχήμα διαμαντιού.

5. Aλ-Ραγιάν, Ahmad Bin Ali (40.000 θέσεις): μια γραμμή μετρό έχει δημιουργηθεί ειδικά για τη σύνδεση της Ντόχα με αυτό το στάδιο που βρίσκεται σε μια από τις πιο ιστορικές πόλεις της χώρας, όχι μακριά από την έρημο.

6. Ντόχα, Al-Thumama (40.000 θέσεις): ο σχεδιασμός του είναι εμπνευσμένος από το "taqiyah", παραδοσιακό ανδρικό κάλυμμα κεφαλής της περιοχής.

7. Ντόχα, Stadium 974 (40.000 θέσεις): αυτό το στάδιο κατασκευάστηκε από κοντέινερ και άλλα επαναχρησιμοποιημένα υλικά. Θα αποσυναρμολογηθεί πλήρως μετά το τουρνουά.

8. Λουσάιλ, Lusail Iconic Stadium (80.000 θέσεις): βρίσκεται σε μια πόλη που δημιουργήθηκε ειδικά για το τουρνουά και αυτό το στάδιο θα φιλοξενήσει τον τελικό.

Φίλαθλοι, εισιτήρια, φεστιβάλ και... Covid-19

Περίπου 1,2 έως 1,4 εκατομμύρια οπαδοί αναμένεται να επισκεφθούν τη χώρα κατά τη διάρκεια του τουρνουά ενώ ιι διοργανωτές ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί 2,89 εκατομμύρια εισιτήρια.

Εκτός από τη διοργανώτρια χώρα, οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, η Αγγλία, το Μεξικό, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αργεντινή, η Γαλλία, η Βραζιλία και η Γερμανία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ζήτηση εισιτηρίων για το τουρνουά.

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονταν από 40 έως 3.480 δολάρια.

Στη Ντόχα υπάρχουν 30.000 δωμάτια, με τιμές που ξεκινούν από 80 δολάρια. Τα ξενοδοχεία, τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων, είναι επίσης «κλεισμένα».

Όσοι φτάνουν στη Ντόχα θα πρέπει να παρουσιάσουν αρνητικό PCR εξέταση για την Covid-19. Δεν απαιτείται να μπουν σε καραντίνα ή να φορούν μάσκες. Και θα πρέπει να κατεβάσουν μια εφαρμογή, τη Hayya, στην οποία καταχωρούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η εφαρμογή αυτή, ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών.

Όσοι δεν έχουν εισιτήρια θα μπορούν να απολαύσουν το «Φεστιβάλ Φιλάθλων», από όπου θα περνούν περίπου 40.000 άτομα καθημερινά, βιώνοντας μια πόλη με τεχνολογική εξέλιξη αιχμής, όπως η διαθεσιμότητα 5G για κινητά τηλέφωνα, προσφέροντας μια καθημερινή «ποδοσφαιρική Disneyland», με παραστάσεις στους δρόμους, με περισσότερες από έξι χιλιάδες παραστάσεις σε 21 διαφορετικά μέρη.

Το πιο...τεχνολογικό Μουντιάλ στην ιστορία

Θα είναι το πιο...τεχνολογικό Μουντιάλ στην ιστορία. Ο λόγος είναι ότι θα χρησιμοποιηθεί όλη η τεχνολογία που είναι διαθέσιμη μέχρι σήμερα: Θα υπάρχουν αισθητήρες στη γραμμή του τέρματος για να διαπιστωθεί εάν η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, το VAR θα ελέγχει τις φάσεις όπως και στη Ρωσία το 2018, ενώ θα υπάρχει και η ημι-αυτόματη ανίχνευση του οφσάιντ, που έχει ήδη δοκιμαστεί στο Champions League. με στόχο «τη λήψη ταχύτερων, ακριβέστερων και αξιόπιστων αποφάσεων».

Μασκότ και επίσημο τραγούδι

Ο La'eeb θα είναι η Μασκότ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022. Ο περιπετειώδης, χαρούμενος και ιδιαίτερος La'eeb αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της τελικής κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, που πραγματοποιήθηκε απόψε στη Ντόχα.

Πρόκειται για μια αραβική λέξη που σημαίνει εξαιρετικά ικανός παίκτης, ενθαρρύνει όλους να πιστεύουν στον εαυτό τους και...προορισμός του είναι να φέρει τη χαρά του ποδοσφαίρου σε όλους.

