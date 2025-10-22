Χρηστικές πληροφορίες στους φίλους του που θα βρεθούν στη Γαλλία για να τον υποστηρίξουν στο ματς με τη Λιλ έδωσε ο ΠΑΟΚ.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας που θα ταξιδέψουν στη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη LOSC Lille στο Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, σχετικά με τη λειτουργία του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν θα υπάρχει πώληση εισιτηρίων στα εκδοτήρια του γηπέδου.

Οι τοπικές αρχές θα καθορίσουν τα ακριβή σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, για τα οποία θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Δεν θα επιτραπεί πορεία φιλάθλων στο κέντρο της Lille.

