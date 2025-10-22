Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΠΑΟΚ στους φιλάθλους του: «Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στο ματς με τη Λιλ»

Οδηγίες για το εκτός έδρας παιχνίδι του Europa League έδωσε ο «δικέφαλος του Βορρά»

ΠΑΟΚ

Χρηστικές πληροφορίες στους φίλους του που θα βρεθούν στη Γαλλία για να τον υποστηρίξουν στο ματς με τη Λιλ έδωσε ο ΠΑΟΚ.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας που θα ταξιδέψουν στη Γαλλία για την αναμέτρηση με τη LOSC Lille στο Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, σχετικά με τη λειτουργία του γηπέδου την ημέρα του αγώνα.

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν θα υπάρχει πώληση εισιτηρίων στα εκδοτήρια του γηπέδου.

Οι τοπικές αρχές θα καθορίσουν τα ακριβή σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, για τα οποία θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Δεν θα επιτραπεί πορεία φιλάθλων στο κέντρο της Lille.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Europa League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark