Την πρόθεσή της να συνεχιστούν κανονικά οι τελικοί του πρωταθλήματος επανέλαβε με νέα ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρουν πως δεν συντρέχει λόγος διακοπής και πως «κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας τάξης στον αγώνα της Κυριακής προκλήθηκε αποκλειστικά και μόνο από τις πρωτοφανείς χυδαίες και υβριστικές συμπεριφορές του Δ. Γιαννακόπουλου».

Επανέλαβαν για ακόμη μια φορά δε, το ότι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι αρνούνται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι «με τον υπότροπο υβριστή και παραβάτη Δ. Γιαννακόπουλο».

Αναλυτική η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα ήθελε να καταστήσει σαφές πως επιθυμεί τη συνέχιση των τελικών της Stoiximan Basket League. Ουδείς λόγος διακοπής του πρωταθλήματος συντρέχει, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δεύτερος τελικός στο γήπεδο Σ.Ε.Φ. διεξήχθη σε συνθήκες ευταξίας και ασφάλειας, όπως αναγνώρισε δημόσια ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας τάξης στον αγώνα της Κυριακής προκλήθηκε αποκλειστικά και μόνο από τις πρωτοφανείς χυδαίες και υβριστικές συμπεριφορές του Δ. Γιαννακόπουλου, που ήρθε στο ΣΕΦ, όπως είχε προαναγγείλει, για να προκαλέσει τους φιλάθλους μας. Αναφορικά με τις συμπεριφορές αυτές του Δ. Γιαννακόπουλου, αναμένουμε με νηφαλιότητα και ψυχραιμία τις αποφάσεις των αρμοδίων δικαστικών αρχών, όπου ήδη έχουν σχηματιστεί οι σχετικές δικογραφίες.

Όπως είναι γνωστό σε όλους, είμαστε πάντοτε στη διάθεση του Υφυπουργού, κ. Γιάννη Βρούτση και κάθε οργάνου της Πολιτείας. Όμως, επαναλαμβάνουμε ότι αρνούμαστε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τον υπότροπο υβριστή και παραβάτη Δ. Γιαννακόπουλο. Δεν νοείται να καλούμαστε να συνάψουμε “ηθική συμφωνία” με τον άνθρωπο που παγίως περιφρονεί θεσμούς και νόμους και απειλεί, υβρίζει και συκοφαντεί τον Ολυμπιακό και τις οικογένειές μας.

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δηλώνει και εγγυάται ότι, όπως παγίως πράττει, θα λάβει όλα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αγώνων με την ΚΑΕ ΠΑΟ στο γήπεδο ΣΕΦ και θα τηρήσει απαρέγκλιτα κάθε απόφαση και μέτρο της Ελληνικής Αστυνομίας και των αρμοδίων αρχών.

