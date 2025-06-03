Παναθηναϊκός: «Δεσμευόμαστε για την απολύτως ομαλή διεξαγωγή του αγώνα»

Την απολύτως ομαλή διεξαγωγή του αγώνα αλλά και την άριστη φιλοξενία του Ολυμπιακού εγγυάται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.



Οι πράσινοι επισημαίνουν ότι επιθυμία τους είναι η ολοκλήρωση της σειράς των τελικών στο γήπεδο και το μόνο που θέτουν ως «αυτονόητο» αίτημα από τον υπουργό είναι μία δικαία διαιτησία.

«Μοναδικό μας αυτονόητο αίτημα προς την Κυβέρνηση και τον Υπουργό κ. Βρούτση αποτελεί η διασφάλιση της ίσης αντιμετώπισης των αθλητών μας και η τήρηση της νομιμότητας εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Να ανταποκριθούν όλοι άριστα στο επίπεδο που υπηρετούν άλλως να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν τις νόμιμες συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών τους. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση της πράσινης ΚΑΕ.



Αναλυτικά αναφέρει η πράσινη ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει για μία ακόμη φορά την αυτονόητη επιθυμία της για την ολοκλήρωση της τελικής φάσης του πρωταθλήματος μέσα στο γήπεδο με τον υπέροχο κόσμο της.



Σεβόμαστε και εκτιμούμε απόλυτα την προσπάθεια, αλλά και τις προθέσεις της Κυβέρνησης και προσωπικά του Υπουργού κ. Βρούτση.



Μαζί με όλους μας τους φιλάθλους, σας κοιτάζουμε στα μάτια και δεσμευόμαστε δημόσια για την απολύτως ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η άριστη φιλοξενία όλων των ομάδων στο «σπίτι» μας, το ΟΑΚΑ, είναι ένα αδιαπραγμάτευτο δεδομένο, το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει. Δεν θέτουμε εν κινδύνω τα όσα με κόπο καταφέραμε, ώστε να αναγνωρίζεται πανευρωπαϊκά πλέον η έδρα μας ως πρότυπο.



Μοναδικό μας αυτονόητο αίτημα προς την Κυβέρνηση και τον Υπουργό κ. Βρούτση αποτελεί η διασφάλιση της ίσης αντιμετώπισης των αθλητών μας και η τήρηση της νομιμότητας εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Να ανταποκριθούν όλοι άριστα στο επίπεδο που υπηρετούν άλλως να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν τις νόμιμες συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών τους. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.



Και ο καλύτερος να κερδίσει.

