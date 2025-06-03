Βρούτσης: «Εύχομαι ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα είναι παρούσα στη συνάντηση»

Αισιόδοξος ότι θα γίνει με παρούσες όλες τις πλευρές η συνάντηση που έχει τεθεί ως προαπαιτούμενο για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ παραμένει ο Γιάννης Βρούτσης.



Παρόλο που οι αδερφοί Αγγελόπουλοι δείχνουν απρόθυμοι να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο (ο οποίος έχει συμφωνήσει πλέον σε κάτι τέτοιο), ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού εξέφρασε την ελπίδα ότι εντέλει θα δώσουν το «παρών».

Για τους αδελφούς Αγγελόπουλους: «Μέχρι στιγμής έχω δει μόνο δημόσιες δηλώσεις, ο οποίες όμως αλλάζουν. Δέχθηκα επικοινωνία από το γραφείο του κυρίου Γιαννακόπουλου πως θα είναι παρών ο κύριος Γιαννακόπουλος. Είναι θετικό αυτό. Εύχομαι το ίδιο να γίνει και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα είναι κρίμα να μην γίνει αυτό και να στείλουμε μήνυμα ενότητας».



Για τα υβριστικά συνθήματα: «Να προσθέσω μόνο ότι αυτό που έγινε στο ποδόσφαιρο έγινε και στο μπάσκετ, οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Είχαμε τώρα σύγκρουση μέσα στο τερέν μεταξύ ανθρώπων που ηγούνται του μπάσκετ και δημιουργεί περισσότερη τοξικότητα. Χθες υπέγραψα την απόφαση αναβολής του αυριανού αγώνα. Η Κυβέρνηση έχει καλέσει τους προέδρους να έρθουν στη συνάντηση μεταξύ και των δύο πλευρών. Δέχθηκα επικοινωνία από το γραφείο του κύριου Γιαννακόπουλου και φάνηκε η πρόθεση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητα. Θα βάλουμε τάξη».



Για το αν θα υπάρξει επίπτωση σε όποιον δεν παραστεί στη συνάντηση: «Όποια ομάδα δεν έρθει δεν θα υπάρχει επίπτωση εις βάρος της. Θα διακοπεί το πρωτάθλημα. Θα υπάρξει παρακμή του μπάσκετ και θα μείνει η ρετσινιά σε όσους δημιούργησαν αυτή την εικόνα στο ελληνικό μπάσκετ».

