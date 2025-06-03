Ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με Ιντσάγκι η Ίντερ

Επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ίντερ ο Σιμόνε Ιντσάγκι!



Ο 49χρονος τεχνικός αποχωρεί από τους φιναλίστ του φετινού Champions League για να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία και να αναλάβει την Αλ Χιλάλ, με τους «νερατζούρι» να ανακοινώνουν την αποχώρησή του, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τη δουλειά και τις επιτυχίες που έφερε στον σύλλογο.

«Οι δρόμοι της Ίντερ και του Σιμόνε Ιντσάγκι χωρίζουν. Αυτή είναι η απόφαση που ελήφθη κατόπιν κοινής συμφωνίας μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε.



Η παρουσία του Ιντσάγκι στην Ίντερ θα μείνει στη μνήμη των οπαδών, των παικτών, των διευθυντών και όλων των εργαζομένων, καθώς χαρακτηρίστηκε από μεγάλο πάθος, συνοδευόμενο από επαγγελματισμό και αφοσίωση.

Comunicato di FC Internazionale Milano#FCIM — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 3, 2025



Έξι τρόπαια, ένα Scudetto, δύο Κύπελλα Ιταλίας και τρία Σούπερ Καπ είναι η λίστα με τα επιτεύγματα που κατακτήθηκαν σε τέσσερις σεζόν, τα οποία έφεραν τον σύλλογο ξανά στην κορυφή του ιταλικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.



Ο Ιντσάγκι είναι ένας από τους προπονητές με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του συλλόγου, μετά τους Ερέρα, Μαντσίνι, Τραπατόνι και Μουρίνιο.



Ακριβώς όπως τα άλλα αποκλειστικά μέλη αυτού του γκρουπ, ο Ιντσάγκι συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των παικτών της Ίντερ και θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως ο προπονητής που μας οδήγησε στην κατάκτηση του Δεύτερου Αστέρα», γράφτηκε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Ίντερ, με τον πρόεδρο του συλλόγου, Τζιουζέπε Μαρότα, να δηλώνει:



«Εκ μέρους του μετόχου μας Oaktree και ολόκληρου του συλλόγου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιντσάγκι για τη δουλειά που έγινε, για το πάθος που έδειξε και επίσης για την ειλικρίνεια στη σημερινή συζήτηση, η οποία οδήγησε στην κοινή απόφαση να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Παλέψαμε μαζί για να πετύχουμε μέρα με τη μέρα και έτσι μπορέσαμε να έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο όπως αυτός που έγινε σήμερα στο τέλος της συνάντησης».

