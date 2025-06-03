Σε εξέλιξη η συνάντηση του Big-5 με την UEFA - Απουσιάζει ο Ηλιόπουλος

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Big-5 με την UEFA.



Όπως ήταν προγραμματισμένο, ξεκίνησε στις 17:30 η συζήτηση των πέντε ομάδων με την ομοσπονδία με φόντο το νέο φορμάτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αυτή πραγματοποιείται με τους ιδιοκτήτες -πλην του Θόδωρου Καρυπίδη- να παρακολουθούν μέσω zoom, αφού έγινε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης πως εξαιτίας σοβαρής επαγγελματικής υποχρέωσης δεν θα μπορούσε να παρευρεθεί δια ζώσης ούτε ο Μάριος Ηλιόπουλος.



Έτσι, ο Ολυμπιακός εκπροσωπείται από τους Κώστα Καραπαπά και Κώστα Βερνίκο, ο Παναθηναϊκός από τους Τάκη Φύσσα και Αθηνά Μπαλωμένου, η ΑΕΚ από τους Μηνά Λυσάνδρου και Αγγελική Αρκάδη, ο ΠΑΟΚ από τη Μαρία Γκοντσάρεβα και ο Άρης από τους Θεόδωρο Καρυπίδη και Παναγιώτη Μπιλίρη.



Από την πλευρά της UEFA βρίσκονται οι Θόδωρος Θεοδωρίδης, Τόμπιας Χεντστουκ, Στεφάν Ανσέλμο, Μάριος Γεωργίου και Ανδρέας Δημάτος, ενώ την ΕΠΟ εκπροσωπούν οι Μάκης Γκαγκάτσης και Δόμνα Τσιώνη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.