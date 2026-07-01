Η Τότεναμ πυροδοτεί τη μεταγραφική αγορά, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Σάντρο Τονάλι, σε μια μεταγραφή που μαζί με τα μπόνους μπορεί να φτάσει τα 100 εκατομμύρια λίρες.

Οι Λονδρέζοι είχαν εντείνει τις επαφές με τις «Καρακάξες» στα τέλη του προηγούμενου μήνα και πλέον οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια, με το μόνο που απομένει να είναι η ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών.

Εφόσον η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Ιταλός διεθνής θα γίνει η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της Τότεναμ, ξεπερνώντας ακόμη και τη συμφωνία που έχει ήδη επιτευχθεί με τη Γουέστ Χαμ για τον Ματέους Φερνάντες, η οποία μπορεί να αγγίξει τις 85 εκατομμύρια λίρες.

Η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της ενόψει της νέας σεζόν μετά από μία καταστροφική χρονιά, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή μεταγραφική αντεπίθεση με στόχο να πρωταγωνιστήσει σε Αγγλία και Ευρώπη.

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