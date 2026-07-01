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Ούμπρε

Μετά από τρεις σεζόν στους Σίξερς, ο Κέλι Ούμπρε θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πέισερς. Ο 30χρονος γκαρντ συμφώνησε για δύο χρόνια με τους Πέισερς έναντι 17 εκατ. δολαρίων.

Ο Ούμπρε είχε μια πολύ καλή σεζόν με την ομάδα της Φιλαδέλφεια με 14,1 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ κατά μέσο όρο.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: NBA Πέισερς μπάσκετ
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