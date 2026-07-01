Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε μετά το φιλικό 4-0 του Παναθηναϊκού επί της Χέλμοντ Σπορ, στο πρώτο τεστ της ομάδας για τη νέα σεζόν. Ο Δανός τεχνικός θεωρεί πως χρειάζεται χρόνος για να αφομοιωθούν οι αλλαγές σε πρόσωπα και τακτικά, αλλά είναι ικανοποιημένος με την πρόοδο που έχει γίνει. Αναλυτικά μίλησε για:

Τις εντυπώσεις του από το πρώτο φιλικό: «Στα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα και στα τελευταία 20 ήμασταν πολύ καλοί, στο μεσοδιάστημα κάναμε κάποια λάθη σε κάποιες στιγμές, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα πρώτα 20 και τα τελευταία 20 λεπτά. Η προετοιμασία που έχουμε κάνει ως τώρα και οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι καλές, η διοίκηση μάς πρόσφερε τη δυνατότητα να δουλέψουμε υπό τέλειες συνθήκες και είμαι ευχαριστημένος».

Τα δύο γκολ από στατικές φάσεις: «Ναι, οι στατικές φάσεις είναι πολύ σημαντικές, ειδικά για ομάδες κορυφαίου επιπέδου. Θα πρέπει να έχεις δουλέψει σε φάουλ και κόρνερ».

Τις νέες μεταγραφές: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι δύσκολο το έργο του αθλητικού διευθυντή, γιατί αποφασίσαμε με τον πρόεδρο να κάνουμε μεγάλες αλλαγές, που θεωρώ ότι χρειάζονται. Δεν είναι εύκολο έργο και δεν είναι κάτι που θα τελειώσει αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη. Είναι μεγάλη η μεταγραφική περίοδος. Είμαι ευχαριστημένος με τον κορμό της ομάδας όπως είναι τώρα. Τον Τσάπρα τον ξέρω από τότε που ήμουν στην Κοπεγχάγη, είναι διψασμένος, ίσως θα μπορούσε να επιλέξει κάποιες άλλες ομάδες αλλά είναι εδώ για να κάνει καλύτερη την ομάδα. Και ο Καμαρά και στις προπονήσεις αλλά και στα 45 λεπτά που έπαιξε σήμερα έδειξε ότι έχει την ένταση και το physicality για να μας βοηθήσει».

Τα νέα στοιχεία που θέλει να βάλει στην ομάδα: «Είναι καλύτερο να να βλέπεις κάποιες από τις ιδέες σου να εφαρμόζονται από το πρώτο φιλικό. Δουλειά μου είναι να κάνω την ομάδα καλύτερη μέσα στις επόμενες 4-5 εβδομάδες. Πολλοί από τους παίκτες είναι νέοι και θέλουν χρόνο, αλλά είμαι ευχαριστημένος από τα πρώτα 20 λεπτά. Μετά χάσαμε λίγο τον ρυθμό, κάναμε λάθη, αλλά στα τελευταία 20-25 λεπτά από το κέντρο και αριστερά ήμασταν πολύ καλοί».

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