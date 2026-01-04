Παυλίδης για το χατ τρικ: «Θέλω απλώς να βοηθάω την Μπενφίκα»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπήκε στο 2026 όπως ακριβώς έκλεισε το 2025. Ο διεθνής φορ έκανε χατ-τρικ στη νίκη της Μπενφίκα επί της Εστορίλ (3-1) φτάνοντας τα 23 γκολ τη φετινή περίοδο.

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως δύσκολο για εμάς, ευτυχώς πετύχαμε δύο γκολ, κάτι που μας έκανε τη ζωή πιο εύκολη. Ωστόσο, στη συνέχεια είχαμε μια λανθασμένη στιγμή και το 2-1 ήταν σαν ένα ξύπνημα πριν από το ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος πιστεύω ότι ελέγξαμε το παιχνίδι, δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες και μετά το 3-1 το ματς τελείωσε», ανέφερε ο ίδιος μετά το ματς.

Όσο για το δεύτερο γκολ του, που ήταν πολύ εντυπωσιακό, είπε: «Είναι πάντα όμορφο να σκοράρεις, ειδικά όταν πετυχαίνεις ένα τόσο ωραίο γκολ, αλλά στο τέλος μετράει απλώς ως ένα γκολ, όχι ως δύο. Θέλω απλώς να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.