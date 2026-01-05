Η Σάκκαρη έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 6-1) της Έμμα Ραντουκάνου και σφράγισε την πρόκριση της χώρας μας στα προημιτελικά του United Cup, με την Ελλάδα να κατακτά την πρώτη θέση στον Ε' Όμιλο!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεπέρασε το αρνητικό παρελθόν απέναντι στη Βρετανίδα και έδειξε χαρακτήρα σε ένα ματς με έντονες διακυμάνσεις. Παρότι βρέθηκε πίσω στο ξεκίνημα, αντέδρασε άμεσα, ανέβασε την πίεση στο σερβίς της αντιπάλου της και πήρε το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ, τα λάθη της έδωσαν την ευκαιρία στη Ραντουκάνου να ισοφαρίσει, όμως στο τρίτο σετ η Σάκκαρη ήταν καταιγιστική παίζοντας καταπληκτικό τένις.

Με σταθερό σερβίς, ένταση στις επιστροφές και απόλυτο έλεγχο των ράλι, η Σάκκαρη «καθάρισε» το τρίτο σετ με το εμφατικό 6-1, παρουσιάζοντας φοβερή ωριμότητα στο παιχνίδι της.

Η Ελλάδα, μετά τις νίκες απέναντι σε Ιαπωνία και Μεγάλη Βρετανία, παραμένει στο Περθ και θα αντιμετωπίσει την Ελβετία την Τετάρτη (7/1), με φόντο τα ημιτελικά.

Η ομάδα των Σταν Βαβρίνκα και Μπελίντα Μπέντσιτς αποτελεί υψηλό εμπόδιο, όμως τόσο ο Τσιτσιπάς όσο και η Σάκκαρη έδειξαν πως βρίσκονται έτοιμοι για ακόμη ένα μεγάλο βήμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.