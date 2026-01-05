Τέλος ο Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί ο Ρούμπεν Αμορίμ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» επισημοποίησαν το διαζύγιο με τον 40χρονο τεχνικό, ο οποίος αποχωρεί μετά ένα χρόνο και δυο μήνες.



Ο Αμορίμ φαίνεται να έχει ήδη αποχαιρετήσει τους παίκτες του και να αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της ομάδας. Ο Ντάρεν Φλέτσερ θα αναλάβει τα καθήκοντα προπονητή μέχρι να βρεθεί ο νέος.

Η Γιουνάιτεντ δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και βρίσκεται στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League. Μέχρι στιγμής μετράει 8 νίκες, 7 ισοπαλίες και 5 ήττες σε 20 παιχνίδια.



Χθες, ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λιντς κάτι που αποτέλεσε και τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο 40χρονος κέρδισε μόλις 24 από τα 63 παιχνίδια του, κάτι το οποίο σημαίνει πως το ποσοστό του στις νίκες ήταν στο 38,7%!

Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.