Μεγάλη νίκη της Σάκκαρη επί της Οσάκα

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινά το 2026 για την Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια κατέκτησε τη νίκη 2-0 σετ απέναντι στη Ναόμι Οσάκα, δίνοντας στην Εθνική ομάδα την πρώτη της νίκη απέναντι στην Ιαπωνία στη μεγάλη κόντρα των δύο ομάδων στο United Cup.

Η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε περισσότερο έτοιμη από την αντίπαλό της από την έναρξη του αγώνα. Το πρώτο σετ το πήρε με 6-4 με δύο break. Αντίστοιχα, με 6-2 πανηγύρισε και το δεύτερο σετ που της έδωσε την 3η νίκη της απέναντι σε παίκτριες του TOP-2O στα τελευταία της παιχνίδια.

Πλέον η Team Greece εκπροσωπείται από τον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι διεκδικεί τη δεύτερη νίκη της, η οποία εάν έρθει θα αποτελέσει την καλύτερη αρχή για την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Beware the SakkAttack 💥@mariasakkari gives Team Greece the perfect start in Perth. pic.twitter.com/2O0YqufDOc — United Cup (@UnitedCupTennis) January 2, 2026

