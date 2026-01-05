Ανακοίνωσε Παντελίδη μέχρι το 2029 με… Τεττέη ο Παναθηναϊκός

Ήταν γνωστό, από σήμερα (05/01) έγινε και επίσημο και μάλιστα με… ευφάνταστο τρόπο.

Για την μεταγραφή του Παύλου Παντελίδη στον Παναθηναϊκό ο λόγος, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την συμφωνία τους με τον 23χρονο εξτρέμ μέχρι το καλοκαίρι του 2029…

Μάλιστα, την ανακοίνωση της μεταγραφής του Παντελίδη στον Παναθηναϊκό συνόδευσε και ένα πρωτότυπο βίντεο, όπου ο ίδιος πηγαίνει ξανά στο Κορωπί, στο «σπίτι του», όπως ανέφερε και ο σχετικός τίτλος, για να τον υποδεχτεί και να τον καλωσορίσει ο Ανδρέας Τεττέη, «Διόσκουρος» του στην Κηφισιά, μέχρι πρότινος!

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 2002 στην Αθήνα ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του στην ακαδημία του Παναθηναϊκού όπου παρέμεινε έως τα 17 του. Συνέχισε στη Θύελλα Ραφήνας στη Γ’ Εθνική ώσπου το 2023 πήρε μετεγγραφή στην Κηφισιά. Άμεσα δόθηκε δανεικός στην Ηλιούπολη με την οποία έπαιξε μία σεζόν στη Super League 2. Το 2024 επέστρεψε στην Κηφισιά για να συνδράμει στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, σκοράροντας μάλιστα το γκολ της νίκης στον καθοριστικό αγώνα ανόδου με αντίπαλο την Καλαμάτα. Εφέτος με επτά γκολ ήταν ο πρώτος σκόρερ της Κηφισιάς ενώ κλήθηκε στην εθνική Ανδρών. Στον Παναθηναϊκό υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2029».

