Για την πρόταση γάμου που δέχθηκε από τον σύντροφό της και γιο του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μίλησε σήμερα η Μαρία Σάκκαρη, μετά τη νίκη της στον πρώτο αγώνα της εθνικής στο United Cup, στον 6ο όμιλο, στο Περθ.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα, η Ελληνίδα τενίστρια, εμφανώς χαρούμενη, είπε: «Είμαι ένα πολύ τυχερό κορίτσι που έχω έναν σύντροφο που αγαπώ και με αγαπάει. Μακάρι όλος ο κόσμος να βρει έναν τέτοιο σύντροφο. Ο αρραβωνιαστικός μου πλέον, είναι εξαιρετικός και μου δίνει δύναμη και κουράγιο».

«Αυτό το έδειξες απόψε, έκανες εξαιρετικό ξεκίνημα» της απάντησε ο δημοσιογράφος.

Η Σάκκαρη επικράτησε με 6-4, 6-2 της μεγάλης Γιαπωνέζας τενίστριας, κατόχου 4ων Grand Slam τίτλων και πρώην Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, Ναόμι Οσάκα.

Αυτή ήταν η 3η νίκη της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Οσάκα, από την οποία έχει ηττηθεί και 3 φορές (3-3).

Με αυτή τη νίκη η εθνική πήρε το προβάδισμα στο tie και στο ματς που ακολουθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι για να «σφραγίσει» τη νίκη της Ελλάδας έναντι της Ιαπωνίας που θα φέρει την Ελλάδα και πιο κοντά στις νοκ-άουτ φάσεις του τουρνουά.

