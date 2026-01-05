Από την Πέμπτη 8/1 θα επαναλειτουργήσει η υπαίθρια κολυμβητική δεξαμενή που βρίσκεται εντός του αθλητικού συγκροτήματος στο Γουδή, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Το κολυμβητήριο στο Γουδή επανεντάσσεται στον αθλητικό χάρτη της πόλης. Επιστρέφει ασφαλές, λειτουργικό και προσβάσιμο σε όλους», είπε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Με την αρχή του νέου χρόνου, κάνουμε ένα δώρο στους πολίτες της Αθήνας. Μετά από συντονισμένες ενέργειες και συστηματική δουλειά αποκτούν ξανά πρόσβαση σε έναν κομβικό χώρο άθλησης, με πλήρη τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και των αυστηρότερων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε υποδομές, που δεν είναι μόνο λειτουργικές, αλλά αποτελούν πρότυπα ποιότητας, με σταθερό στόχο την έμπρακτη στήριξη του μαζικού αθλητισμού και της αθλητικής παιδείας».

Από τη μεριά της, η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων Ελένη Ζωντήρου, τόνισε: «Προτεραιότητά μας υπήρξε εξαρχής, η υγεία και η ασφάλεια, ώστε κάθε αθλούμενος να απολαμβάνει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο. Το αποτέλεσμα αυτής της εντατικής προσπάθειας είναι η πόλη μας να ανακτήσει έναν πολύτιμο χώρο άθλησης, ο οποίος πληροί όλες τις προδιαγραφές και θα προσφέρει στους συμπολίτες μας τις ποιοτικές αθλητικές υποδομές που δικαιούνται».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων «η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκεται εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων επί των οδών Π. Κανελλοπούλου και Κοκκινοπούλου, ισχύει για πέντε χρόνια (έως 31.12.2030). Εκδόθηκε κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η κολυμβητική δεξαμενή κρίθηκε κατάλληλη από υγειονομικής πλευράς».

Το ωράριο λειτουργίας θα είναι: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 21:00, Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 18:30.

Στο μεταξύ, μετά από πρόσκληση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) και της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Γονέων Ελλάδας (ΑΜΕ). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός διάλογος για τα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, αναφέρει:

«Μετά από διάλογο των μερών υπήρξε κοινή άποψη στα εξής:

1. Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές και να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους που το επιθυμούν να προχωρήσουν στην επανίδρυσή τους, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

2. Διαπιστώνεται η υποχρηματοδότηση της Παιδείας εκ μέρους της Πολιτείας και τονίζεται η ανάγκη για ουσιαστική αύξηση των σχετικών δαπανών, σύμφωνα με τις πραγματικές και αυξημένες ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Ο δήμος Αθηναίων επαναβεβαιώνει τη στήριξή του στη δημόσια εκπαίδευση και τη βούλησή του να συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικούς φορείς και γονείς για την ενίσχυση των σχολείων της πόλης».

