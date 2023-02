Η Μπάγερν έγινε η πρώτη ομάδα που φτάνει τα 100 γκολ στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα της φετινής σεζόν

«Πυροβολεί» ασταμάτητα η Μπάγερν Μονάχου.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν με τις επιθετικές τους επιδώσεις, αφού με τα τρία γκολ που πέτυχαν στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι κορυφής της Bundesliga με την Ουνιόν Βερολίνου, έγιναν η πρώτη ομάδα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία) που φτάνει τα 100 γκολ στη φετινή σεζόν.

