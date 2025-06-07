Η μέρα και η ώρα του τέταρτου τελικού στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει με 99-88 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, κάνοντας το υπέρ του 2-1 στη σειρά των τελικών της φετινής Stoiximan GBL και ψάχνοντας πλέον μία ακόμα νίκη για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου!

Πλέον, οι δύο «αιώνιοι» στρέφουν την προσοχή τους στον τέταρτο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ την Κυριακή 8/6, με ώρα έναρξης στις 21:00.

Θυμίζουμε, ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός καταφέρει να απαντήσει με break στο break και να ισοφαρίσει τη σειρά, θα ακολουθήσει πέμπτος και τελευταίος τελικός, την Τετάρτη 11/6.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Game 1: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 80-68

Game 2: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 91-83

Game 3: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 88-99

Game 4: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (8/6, 21:00)

Game 5: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (11/6, 21:00)*

*Eάν χρειαστεί

