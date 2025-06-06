Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Break τίτλου από τον καυτό Ολυμπιακό μέσα στο ΟΑΚΑ

Ο Ολυμπιακός άλωσε το ΟΑΚΑ με νίκη 99-88 επί του Παναθηναϊκού- Έφτασε ένα ροζ φύλλο μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με εκπληκτική απόδοση

Break τίτλου από τον Ολυμπιακό μέσα στο ΟΑΚΑ

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε από τον Όσμαν με τρίποντο (3-0), ενώ ο Γκέιμπριελ με κάρφωμα έγραψε το 5-0.

Ο Φαλ έδωσε τους πρώτους πόντους στον Ολυμπιακό με γκολ φάουλ στο ποστ (5-2), με τον Όσμαν να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 8-2.

Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα γρήγορο 6-0 με τρίποντο του Γουόκαπ και γκολ φάουλ του Φαλ (8-8), με δύο βολές από Γκραντ και Βεζένκοφ να διαμορφώνουν το 10-10. Ο Χουάντσο έβαλε ξανά μπροστά τους γηπεδούχους με τρίποντο (13-10), ενώ ο Όσμαν με γκολ φάουλ και ο Ναν με τρίποντο έγραψαν το 19-15.

Ο Ντόρσεϊ απάντησε για τον Ολυμπιακό με δικό του μακρινό σουτ (19-18), πριν ο Όσμαν γράψει το 20-18 από τη γραμμή των βολών. Ο Γιούρτσεβεν πέτυχε ένα εύκολο καλάθι από κοντά, στο οποίο απάντησε ο Βεζένκοφ για το 22-20. Ο Ντόρσεϊ με τέσσερις σερί δικούς του πόντους έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό (23-24), με τον Μιλουτίνοφ να συνεχίζει αυτός το σερί για το 25-28. Ο Ναν ισοφάρισε με τρίποντο (28-28), πριν ο Βεζένκοφ διαμορφώσει το 28-30 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με καλάθι του Μιλουτίνοφ από κοντά (28-32), πριν ο ΜακΚίσικ καρφώσει μετά από πολύ ωραία επίθεση του Ολυμπιακού για το 28-34.

Ο τρομερός Μιλουτίνοφ έφερε στο +8 τους φιλοξενούμενους, όμως κάπου εκεί ήρθε η αντίδραση του Παναθηναϊκού, που μείωσε γρήγορα σε 31-36 με καλάθι του Γκέιμπριελ και βολή του Καλαϊτζάκη. Οι «πράσινοι» πλησίασαν ακόμη περισσότερο με λέι απ του Όσμαν και βολές του Γκέιμπριελ (35-37), πριν περάσουν και μπροστά με τρίποντο του Σλούκα για το 38-37.

Ο Μιλουτίνοφ έγινε διψήφιος και επανέφερε το προβάδισμα του Ολυμπιακού με χουκ (38-39), με τον Όσμαν να βάζει τρίποντο για το 41-41. Ο Γκραντ έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με σουτ μέσης απόστασης (43-41), πριν ο Γιούρτσεβεν καρφώσει για το 45-41. Ο Βεζένκοφ έδωσε λύση στους φιλοξενούμενους με τρίποντο και διαμόρφωσε το 45-44 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με καλάθι του Βεζένκοφ από κοντά, με τον Σλούκα να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 48-46. Ο Φουρνιέ έβαλε τρίποντο (48-49), με τον Ναν να απαντάει με φλόουτερ για το 50-49. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν συνεχόμενα μακρινά σουτ με Παπανικολάου και Βεζένκοφ (50-55), πριν ο Σλούκας δώσει λύση με λέι απ για το 52-55.

Το τρίποντο «πάρτι» του Ολυμπιακού συνεχίστηκε με τον Φουρνιέ (52-58), με τον Μιλουτίνοφ να βάζει χουκ από κοντά για το 52-60. Ο Ναν μείωσε με δικό του τρίποντο (55-60), όμως ο Φουρνιέ συνέχισε να τα βάζει από παντού για το 55-63. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορούσαν να αστοχήσουν από μακριά και ο Φουρνιέ με τον Βεζένκοφ διαμόρφωσαν το 57-69. Ο Ναν με τον Γουόκαπ αντάλλαξαν καλάθια από κοντά (59-71), με τον Παπαπέτρου να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 62-72. Ο Γκραντ έβαλε δύο βολές (64-72), πριν ο Όσμαν πετύχει γκολ φάουλ για το 67-72. Ο Ολυμπιακός απάντησε με δύο βολές του Μιλουτίνοφ και ένα τρίποντο του Βεζένκοφ για το 67-78 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τρίποντο του Ναν (70-78) και βολές του ΜακΚίσικ για το 70-80.

Ένα σκληρό φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ και η επακόλουθη ένταση προκάλεσαν μία σχεδόν 15λεπτη διακοπή του αγώνα, αλλά και την αποβολή του Γάλλου με τεχνική ποινή (είχε αντιαθλητικό νωρίτερα). Το σκορ έγινε 71-82 μετά τις βολές, με τον Ναν να βάζει λέι απ για το 73-82.

Ο Παπανικολάου κάρφωσε εντυπωσιακά (73-84), με τον Σλούκα να βάζει δύο βολές για το 75-84.

Ο Γουόκαπ έβαλε ένα πολύ δύσκολο καλάθι (75-86), ενώ ο ΜακΚίσικ ευστόχησε σε τρίποντο για το 75-89. Ο Όσμαν απάντησε και μείωσε (78-89), πριν βάλει νέο τρίποντο για το 81-89.

Ο Βεζένκοφ έβαλε σημαντικό καλάθι με επιθετικό ριμπάουντ (81-91), με τον Ναν να ευστοχεί από μακριά για το 84-91.

Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε δύο σημαντικές βολές (84-93), ο Μιλουτίνοφ έκανε το ίδιο (84-95) και ο Ολυμπιακός έφτασε σε μία σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-30, 45-44, 67-78, 88-99

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ ΟΣΦΠ μπάσκετ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark