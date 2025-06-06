Break τίτλου από τον Ολυμπιακό μέσα στο ΟΑΚΑ

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε από τον Όσμαν με τρίποντο (3-0), ενώ ο Γκέιμπριελ με κάρφωμα έγραψε το 5-0.

Ο Φαλ έδωσε τους πρώτους πόντους στον Ολυμπιακό με γκολ φάουλ στο ποστ (5-2), με τον Όσμαν να απαντάει με τον ίδιο τρόπο για το 8-2.

Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα γρήγορο 6-0 με τρίποντο του Γουόκαπ και γκολ φάουλ του Φαλ (8-8), με δύο βολές από Γκραντ και Βεζένκοφ να διαμορφώνουν το 10-10. Ο Χουάντσο έβαλε ξανά μπροστά τους γηπεδούχους με τρίποντο (13-10), ενώ ο Όσμαν με γκολ φάουλ και ο Ναν με τρίποντο έγραψαν το 19-15.

Ο Ντόρσεϊ απάντησε για τον Ολυμπιακό με δικό του μακρινό σουτ (19-18), πριν ο Όσμαν γράψει το 20-18 από τη γραμμή των βολών. Ο Γιούρτσεβεν πέτυχε ένα εύκολο καλάθι από κοντά, στο οποίο απάντησε ο Βεζένκοφ για το 22-20. Ο Ντόρσεϊ με τέσσερις σερί δικούς του πόντους έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό (23-24), με τον Μιλουτίνοφ να συνεχίζει αυτός το σερί για το 25-28. Ο Ναν ισοφάρισε με τρίποντο (28-28), πριν ο Βεζένκοφ διαμορφώσει το 28-30 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με καλάθι του Μιλουτίνοφ από κοντά (28-32), πριν ο ΜακΚίσικ καρφώσει μετά από πολύ ωραία επίθεση του Ολυμπιακού για το 28-34.

Ο τρομερός Μιλουτίνοφ έφερε στο +8 τους φιλοξενούμενους, όμως κάπου εκεί ήρθε η αντίδραση του Παναθηναϊκού, που μείωσε γρήγορα σε 31-36 με καλάθι του Γκέιμπριελ και βολή του Καλαϊτζάκη. Οι «πράσινοι» πλησίασαν ακόμη περισσότερο με λέι απ του Όσμαν και βολές του Γκέιμπριελ (35-37), πριν περάσουν και μπροστά με τρίποντο του Σλούκα για το 38-37.

Ο Μιλουτίνοφ έγινε διψήφιος και επανέφερε το προβάδισμα του Ολυμπιακού με χουκ (38-39), με τον Όσμαν να βάζει τρίποντο για το 41-41. Ο Γκραντ έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με σουτ μέσης απόστασης (43-41), πριν ο Γιούρτσεβεν καρφώσει για το 45-41. Ο Βεζένκοφ έδωσε λύση στους φιλοξενούμενους με τρίποντο και διαμόρφωσε το 45-44 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με καλάθι του Βεζένκοφ από κοντά, με τον Σλούκα να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 48-46. Ο Φουρνιέ έβαλε τρίποντο (48-49), με τον Ναν να απαντάει με φλόουτερ για το 50-49. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν συνεχόμενα μακρινά σουτ με Παπανικολάου και Βεζένκοφ (50-55), πριν ο Σλούκας δώσει λύση με λέι απ για το 52-55.

Το τρίποντο «πάρτι» του Ολυμπιακού συνεχίστηκε με τον Φουρνιέ (52-58), με τον Μιλουτίνοφ να βάζει χουκ από κοντά για το 52-60. Ο Ναν μείωσε με δικό του τρίποντο (55-60), όμως ο Φουρνιέ συνέχισε να τα βάζει από παντού για το 55-63. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορούσαν να αστοχήσουν από μακριά και ο Φουρνιέ με τον Βεζένκοφ διαμόρφωσαν το 57-69. Ο Ναν με τον Γουόκαπ αντάλλαξαν καλάθια από κοντά (59-71), με τον Παπαπέτρου να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 62-72. Ο Γκραντ έβαλε δύο βολές (64-72), πριν ο Όσμαν πετύχει γκολ φάουλ για το 67-72. Ο Ολυμπιακός απάντησε με δύο βολές του Μιλουτίνοφ και ένα τρίποντο του Βεζένκοφ για το 67-78 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τρίποντο του Ναν (70-78) και βολές του ΜακΚίσικ για το 70-80.

Ένα σκληρό φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ και η επακόλουθη ένταση προκάλεσαν μία σχεδόν 15λεπτη διακοπή του αγώνα, αλλά και την αποβολή του Γάλλου με τεχνική ποινή (είχε αντιαθλητικό νωρίτερα). Το σκορ έγινε 71-82 μετά τις βολές, με τον Ναν να βάζει λέι απ για το 73-82.

Ο Παπανικολάου κάρφωσε εντυπωσιακά (73-84), με τον Σλούκα να βάζει δύο βολές για το 75-84.

Ο Γουόκαπ έβαλε ένα πολύ δύσκολο καλάθι (75-86), ενώ ο ΜακΚίσικ ευστόχησε σε τρίποντο για το 75-89. Ο Όσμαν απάντησε και μείωσε (78-89), πριν βάλει νέο τρίποντο για το 81-89.

Ο Βεζένκοφ έβαλε σημαντικό καλάθι με επιθετικό ριμπάουντ (81-91), με τον Ναν να ευστοχεί από μακριά για το 84-91.

Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε δύο σημαντικές βολές (84-93), ο Μιλουτίνοφ έκανε το ίδιο (84-95) και ο Ολυμπιακός έφτασε σε μία σπουδαία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 28-30, 45-44, 67-78, 88-99

