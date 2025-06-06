Δεν επιστρέφει ο Φαλ - Πάει για εξετάσεις

Χωρίς τον Μουσταφά Φαλ θα συνεχίσει στο game 3 της GBL ο Ολυμπιακός.
Όπως διαβάσατε νωρίτερα, σε μια προσπάθεια του να μαρκάρει τον Οσμάν στα μέσα της πρώτης περιόδου, ο Γάλλος σέντερ έπεσε στο παρκέ με έντονους πόνους στο γόνατο.
Αφού αποχώρησε λοιπόν χειροκροτούμενος από τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR και κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια, έγινε γνωστό ότι δεν θα επιστρέψει σήμερα στο παρκέ.
Κι αυτό διότι θα μεταβεί στο νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.